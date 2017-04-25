TRT 39’uncu Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Nevşehir’de bir dizi etkinlikle devam ediyor. TRT Genel Müdürü Şenol Göka başta olmak üzere üst düzey yöneticilerinin de 26 ülkeden gelen çocukları yalnız bırakmadığı etkinliklerde bugün Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunları, çocuk ve gençler tarafından başarıyla sunuldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğunun gösterisini, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Belediye Başkanı Hasan Ünver ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Nevşehir’de bulunan 26 ülkenin çocukları ile çok sayıda vatandaş izledi. 165’i çocuk ve 60 ı da gençlerden oluşan TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye’nin dört bir köşesine ait halk oyunlarını büyük bir başarı ile sahneye uyarladı.

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