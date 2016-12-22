TRT’nin belgesel ödüllerine öğrenciler de katılabilecek. Profesyonel kategori birincisi 45 bin TL kazanacak.

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı.

TRT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2016 yılında 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri’ne 2017 yılında da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor.

Dokuzuncusu düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017. Yapılan başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak.

Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi, yapılacak halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de katılımıyla 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında belgesel sevenlerle buluşacak.

Gösterimlerle eşzamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrasında, 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri verilecek.

TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz.

Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45.000 TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.

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