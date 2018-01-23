Triatlon'da hedef 2 sporcu ile katılmak

Triatlon Genç Milli Takımı, Arjantin’in Buenos Aires şehrinde 6-18 Ekim’de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’na katılma hedefiyle 10 sporcusuyla Antalya’da kampa girdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, gençlik olimpiyatına 1 kadın ve 1 erkek sporcuyla yarışmak istediklerini söyledi.

Antalya’da toplantısı düzenleyen Türkiye Triatlon Federasyonu İsa Tamer Çelik, 6-18 Ekim’de Arjantin’in Buenos Aires şehrinde Gençlik Olimpiyat Oyunları gerçekleştirileceğini anlattı. Bu yarışta Türkiye Triatlon Federasyonu’na kota yarışında başarılı olmak şartıyla 1 erkek ve 1 kadın triatlet kotası verildiğini aktaran Çelik, atletlerin olimpiyat oyunlarına katılmak için 7-8 Temmuz’da İspanya’da yapılacak kota yarışlarında mücadele edeceğini söyledi.

SPORCULAR KAMPTA

Genç milli takımın 5 erkek ve 5 kadın sporcuyla Antalya’da kampta çalışmalarına başladığını aktaran İsa Çelik, kampın 2 Şubat’ta sona ereceğini dile getirdi. Çelik, Buenos Aires Gençlik Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan sporcuların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatı’nda mücadele etmeyi hedefleyen elit triatletlerin de kampta yer aldığını belirtti. Hedeflerini açıklayan Çelik, “Federasyonumuz genç sporcularımızın Buenos Aires’e katılacağına inancındadır. Bu doğrultuda programımızı yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılında ise Tokyo Olimpiyat Oyunları yapılacaktır. Bu oyunlara da elit sporcularımız nezdinde katılacağımıza olan inancımız tamdır. Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlığımız büyük bir inançla sürüyor” dedi.

Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyetlerinden bahseden İsa Çelik, sezonun ilk puanlı yarışının 10-11 Mart’ta Marmaris’te düzenlenecek duatlon ile başlayacağını dile getirdi. 5- 6 Mayıs’ta Antalya’da Konyaaltı’nda ilk puanlı triatlon yarışının düzenleneceğini aktaran Çelik, eylül ayında da Alanya ETU Triatlon Avrupa Kupası yarışının yapılmasını planladıklarını kaydetti.