Açılışını Numan Kurtulmuş’un yaptığı Travelexpo Ankara 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi rekor denemesine sahne oldu. 400 kiloluk baklavanın vinç yardımıyla kaldırılması fuara katılanların ilgi odağı oldu.

ATO Congresium’da başlayan fuarda 23 ülke, 35 il, 9 ilçe, 12 üniversite ve 34 özel katılımcı yer aldı. Fuarın ilk gününe katılım yoğun oldu. Özellikle en büyük baklava rekorunun kırılmaya çalışılması katılımcıların ilgi odağı oldu. Özel bir tepside tek seferde pişirilen 400 kilogramlık baklava fuar alanına sokulan vinç yardımıyla havaya kaldırılarak tartıldı.

TÜRKİYE BEREKETLİ BİR COĞRAFYA

ATO Congresium’daki Travelexpo Ankara 2018 Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Kurtulmuş açılışta yaptığı konuşmada, “Az sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ilginç bir denemeyi hep beraber göreceğiz. Türkiye gerçekten son derece zengin, son derece bereketli bir coğrafya. Üzerinde oturduğumuz bu vatan toprakları gerçekten çok geniş bir coğrafyanın kültürel zenginliklerine, birikimlerine sahip. Türkiye Troya’dan Osmanlı’ya kadar çok sayıda büyük medeniyetin ev sahibi olan, tabiri caizse bu medeniyetlere beşiklik yapmış olan bir ülke. Türkiye’nin sahip olduğu bu büyük değer, bu zenginlik aynı zamanda çok büyük bir çeşitliliği de barındırıyor.

Gerek İslam medeniyeti dönemlerine ait olan büyük eserler gerek İslam öncesi dönemlerin şaheserleri Anadolu’nun dört bir tarafında yer alıyor ve sürekli bunların gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu açıdan bakıldığında diyebiliriz ki Anadolu toprakları dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları, Türkiye toprakları dünyanın en zengin -tabiat varlıkları, kültür varlıkları ile- okunan en büyük kütüphanesidir. Bu çerçevede zenginliklerimizi, çeşitliliklerimizi bütün dünyaya dünya turizminin dikkatlerine sunmak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

AMACIMIZ TÜRK TURİZMİNE DESTEK OLMAK

Ankara Valisi Ercan Topaca’da açılıştaki konuşmacılar arasında yer aldı. Kurtulmuş’dan sonra konuşmasını yapan Topaca, “Gastronomi Zirvesi’nin daha çok bizi, valiliği ilgilendiren boyutu ile ilgilendik. Gündeme geldiği andan itibaren valilik olarak bu işe destek olmaya çalıştık. Amacımız da Türk turizmine gastronomi yoluyla bir çeşitlilik kazandırmak. Bu alandaki değerlerimizi bütün dünyaya duyurmak bu vesile ile tabii Ankara’nın da gerek turizm değerlerini, gerek kültürel değerlerini bir kez daha ülkemizin ve dünyanın gündemine getirmek. Bu çerçevede bir ekip oluşturuldu. Gerçekten fedakârlıkla çalışan bir ekipti.

Uzun bir hazırlıktan sonra bugün bu zirveyi hep birlikte düzenliyoruz ve bu zirve içerisinde birçok etkinlik var. Akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversite temsilcilerinin, yerel yönetim temsilcilerinin ve bu konuda uzmanlığı bulunan arkadaşlarımızın katılımlarıyla gastronomi ve turizm ilişkisini ve turizme katkılarını çok boyutlu olarak ele alacağız. Bugün oluşacak olan görüşler, öneriler Türk turizmine, Ankara’mıza, ülkemize önemli katkılar yapacak.

Bu etkinlik içerisinde yaklaşık 400 kg’lık baklava tek tepside pişirilmek suretiyle bir rekor denemesi olacağını belirten Vali Topaca, “Şu an fiilen bu çalışma devam ediyor. Umarım Guinness standartlarına uygun bir şekilde sonuçlanacak ve inşallah Türkiye’mizin en ünlü gastronomik değerlerinden baklavayı çok farklı boyutlarda ve çok farklı güzelliklerde pişirmek ve hazırlamak suretiyle bu alana önemli bir katkı yapmış olacağız.

Travelexpo Fuarının ve Gastronomi Zirvesinin ülkemiz, milletimiz için ve turizmimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

YENİ BİR FUAR ALANI GELİYOR

Vali Ercan Topaca’dan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Ankara’mız sanayi ve ticaret kenti olmanın yanında bir turizm kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizler de yerel yönetimler olarak turizme katkımızın devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

Bugün de görüldüğü gibi bu fuar alanının mekân olarak darlığı, sıkışıklığı görülmekte. Bu yüzden el ele vererek Ankara Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Odalar Birliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ortaklarımızla birlikte yeni ve güzel bir fuar alanı inşaatının ihalesine çıktık. İnşallah önümüzdeki ay içinde ihalenin kararı verilecek ve çok güzel bir fuar alanını Ankara’mıza kazandırmış olacağız. Dolayısıyla bundan sonra da buna benzer faaliyetler, uluslararası fuar organizasyonları da artık Ankara’mızda gerçekleşmiş olacak.” dedi.

GASTRONOMİ TURİZMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastronomi Zirvesi Yürütme Kurulu ve TUADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, “Gastronomi, turizm açısından değerlendirildiğinde insanların temel ihtiyacı olmasının yanında insanları seyahate yönelten temel etkenlerin başında gelmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2017 raporuna göre 1,3 milyar kişi seyahat etmektedir. Bu seyahatlerin içinde gastronominin yeri gittikçe artmaktadır.

Bu öngörüyle biz turizm akademisyenleri devletimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte turizm sektöründe ülkemizi dünya liginde en üst sıraya taşımak için gastronomi turizmine büyük bir önem atfetmekteyiz. 3. Turizm Şurası ve Kalkınma Planları’nda ele alınan bu özel konunun ülkemiz açısından en yüksek verimliliği sağlaması için bu alanda yapılan araştırmalar, toplantılar, raporlar, etkinlikler ve festivallerin geliştirilmesi gerekliliğinin farkındayız. Bu açıdan Gastronomi Zirvesi ve Turizm Fuarı’nın ülkemizin eşsiz değerlerini, kadınlarımızın el emeklerini, Türk kültürünü ve misafirperverliğini uluslararası alanda tanıtabilmek için iyi bir fırsat olarak görüyorum” ifadelerinde bulundu.

REKOR DENEMESİ

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, “Türk Gastronomisinin, millî değerlerimizin en önemlisi olan baklavayı Guinness Rekorlar kitabına sokarak çok önemli bir ödülle taçlandıracağız. Başka devletlerin sahip çıkmaya çalıştığı kültürel değerimizi tasdikleterek bunu en iyi yapan ülke olarak tarihe geçeceğiz” dedi.

Sözlerine devam eden Tufan, “Ayrıca bu fuarda 7 bölge 14 lezzet etkinliğimiz var ve Kültür Bakanlığımızın bu seneyi Troya Yılı ilan etmesi sebebiyle Konfederasyonumuza bağlı Çanakkale Aşçılar Derneği, 20 çeşit Troya kültürüne ait yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Bir de butik pastacılık ekibimizin yapmış olduğu 7 bölge, 7 kültür adı altında o bölgelere ait kültürel değerleri şeker hamurundan hazırlanmış bir çalışması sizlerin beğenisine sunulacak.” dedi.

Konuşmaların ardından dünyanın en büyük baklavası rekor denemesi başarıyla gerçekleştirildi.

PROTOKOL FUARI GEZDİ

Ankara Valisi Ercan Topaca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman fuar alanındaki stantları tek tek gezerek yöresel lezzetleri tattılar ve bilgi aldılar.

Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, İl Müdürleri, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, TÜRSAB MYK Başkanı Engin Şahin, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Birol Akman ve ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül katıldı.