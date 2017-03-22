Traktörüne taktırdığı ses sistemi coşturuyor!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, müzik tutkunu çiftçi 30 yaşındaki Murat Karlıoğlu, 7 bin lira harcayarak traktörüne ses sistemi taktırdı. Bu durum köylülere de neşe kaynağı oldu.

Nazilli’ye 9 kilometre mesafedeki kırsal Hamidiye Mahallesi’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Murat Karlıoğlu, müzik tutkusu nedeniyle traktörüne bir süre önce teyp ve küçük bir ses sistemi taktırdı. Ancak, traktörün motor gürültüsüyle sesin güçlükle duyulabilmesi ve köylülerin kendisine bu konuda şakalaşmaları üzerine Karlıoğlu, 6 ay önce küçük traktörüne 7 bin TL’ye toplam 7 bin watt çıkış gücüne sahip üç ses sistemi takdırdı. Her sabah Terrier censi köpeği ‘Jessie’ ile evden çıkıp tarlaya çalışmaya giden Karlıoğlu, sevdiği müzikleri dinleyerek keyifli bir yolculuk yaparken, tarlada yapacağı işe de motive oluyor. Yüksek sesle müzik dinlemenin kendisi için bir alışkanlık haline geldiğini belirten Karlıoğlu, köylülerin bir kilometre öteden kendisinin geldiğini anladığını söyledi.

Başlangıçta köylülelerin yüksek sesle müzik dinlemesini yadırgadığını anlatan Karlıoğlu ancak onların da zamanla bu duruma alıştıklarını kaydetti. Yaşadığı Hamidiye Mahallesi ile civar yerleşim alanlarından düğün ve nişanlarda traktöründeki ses sisteminden faydalanmak isteyenlerin olduğuna da dile getiren Karlıoğlu, en çokta köpeği Jessie ile tarlaya gidip harmandalı oynamayı sevdiğini söyledi.

“KÖYÜMÜZÜN NEŞE KAYNAĞI OLDU”

Karlıoğlu’nun bu haline alıştıklarını söyleyen köylülerden Mehmet Dere, “Murat çok renkli bir kişiliğe sahip. Onun her sabah yüksek sesli müziklerle mahalle meydanından geçişine alıştık. Bu durum zamanla bizim de hoşumuza gitmeye başladı. Sevdiğimiz şarkları, türküleri çalıyor. Köyümüzün neşe kaynağı oldu. Canımız sıkıldığında tarlada bazen de köy meydanındaki kahvehanenin önünde Kerimoğlu ve harmandalı gibi yöresel oyunlardan oynayıp, stres atıyoruz” dedi.

Hamidiye Mahallesi Muhtarı 52 yaşındaki Özkan Ergin, “Mahalelli artık traktörden müzik yayınına alıştı. Herkes bu işten memnun. Murat, bir anda köyün neşesi haline geldi. Müzik sesinden rahatsız olan yok” dedi.

“DENİZLİ’DEKİ MODİFİYE ARAÇ FUARINA KATILMAYA İKNA ETTİM”

Traktöre ses sistemini kuran 22 yaşındaki Hayati Kahran, “Murat gelip tröktörüne güçlü bir ses sistemi kurulmasını istedi. Ben de çok güçlü bir ses sistemini kurdum. Aynı zamanda modifiye araç işiyle de uğraşıyorum. Murat’ı, bu yıl Denizli’de yapılacak modifiye araç fuarına traktörünü götürmeye ikna ettim” diye konuştu.

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