Traktör parkı büyümeye devam ediyor

Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, “Temmuz sonu trafik kayıtlarına bakıldığında pazarda satılan traktör sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttı.” dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktör sektörünün ilk firması olan Türk Trakör’ün 1954 yılında kurulduğunu ve 62 yıldır modern tarıma yön veren vizyonuyla çiftçilerin işini kolaylaştıracak traktör ve ekipmanları ürettiklerini söyledi.

Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 91’ini gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, dünyadaki bütün çiftçilere yüksek teknolojiyle değer yarattıklarını ifade etti.

Özdemir, sektörel olarak 2016 yılının bereketli geçtiğini vurgulaya rak, “Bu yıl yine bereketli, verimli ve kazançlı geçiyor. Bu yıl yağışlar geçen yıldan biraz daha az. Türkiye’nin belli bölgelerinde kuraklık oldu ama genel anlamda verimli ve bereketli bir yıl olarak geçiyor. Temmuz sonu trafik kayıtlarına bakıldığında pazarda satılan traktör sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttı. Dolayısıyla bu yıl çiftçilerimiz için hem tarım hem de hayvancılık anlamında güzel, bereketli ve verimli bir yıl oluyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu yıl zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini aktaran Özdemir, “Türkiye bu sıkıntıları aşacak güce, kudrete, deneyime ve iradeye sahip. O yüzden biz ileriye pozitif bakıyoruz. Sektörümüzün, ürünlerimizin, markamızın, çiftçilerimizin ve ülkemizin geleceğine inanıyor ve güveniyoruz. Bu bağlamda da sürekli yatırım yapıyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize artı değerler yaratmaya çalışıyoruz. Onların işini kolaylaştırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden iki yıl önce ikinci fabrikamızı kurduk.” diye konuştu.

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“60 bin seviyesini aşarız”

Hassas tarımla ilgili teknoloji merkezi kurduklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Özdemir, sektöre ve Türkiye’nin geleceğine inandıkları ve güvendikleri için iş makineleri sektörüne girdiklerini aktardı.

Özdemir, yaptıkları yatırımlar ve değerlerin kendilerini güçlendirdiğini ve daha rekabetçi kıldığını dile getirerek, “2015 yılı çok bereketli ve verimli bir yıl olmuştu. Türkiye’de traktör satış rekorları kırılmıştı. Yaklaşık 67 bin traktör satılmıştı. Yani temmuz sonu itibarıyla TÜİK rakamlarına bakıldığı zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme var. Yıl sonu itibarıyla satışlar açısından geçen yıla paralel bir yıl olur diye bekliyoruz. Adet bazında 60 bin seviyesini aşarız.” açıklamasında bulundu.

“1,7 milyon traktörün yüzde 55’i 25 yaşın üzerinde”

Türkiye yaklaşık 1,7 milyon traktör parkının bulunduğuna işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

“Bu 1,7 milyonluk traktör parkının ortalama yaşı 24-25. Yüzde 55’i, 25 yaşın üzerinde. Ekonomik ömrünü doldurmuş, yakıt sarfiyatı, bakım ve onarım gideri yüksek traktörlerden oluşuyor. Yaptığımız hesaba göre bu traktörlerin yaklaşık yüzde 3’ü yenileniyor. Yüzde 1’i de ilk defa traktör alan müşterilerden oluşuyor. Yenileme demek, eski trak gerçekleşiyor. Bayilerimizin desteğiyle çiftçilerimizin yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış traktörlerini yenileme anlamında elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. 24-25 yaşındaki bir traktörle modern üretim tekniği uygulanamaz. Dolayısıyla çiftçimizin yüksek teknolojiye sahip, çift çeker, radyal lastikli traktör ve ekipmanlarla bütün tarımsal faaliyetlerini hızlı, etkin ve verimli şekilde yapmasını sağlamamız lazım. Bu konuda da herkesin daha fazla gayret göstermesi lazım. Çiftçimize bu tür kolayların sağlanması konusundaki her türlü öneriyi destekliyoruz.”

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