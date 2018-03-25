Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’i ölümünün 45’inci yıldönümünde saygı ile andık. Bu vesileyle, Veysel’in hayatını anlatan filmin, Türkiye’de en çarpıcı sansür uygulamalarından biri olduğunu hatırlatalım.

Filmin yönetmeni Metin Erksan, sansürcülerle yaşadığı krizi şöyle anlatmıştı:

“Daha film çekilmeden ‘Karanlık Dünya’ isimli senaryo Sansür Kurulu’na gönderildi.

Kurul, dünyanın karanlık olamayacağını belirtip filmin adını ‘Aşık Veysel’in Hayatı’ olarak değiştirdi.

Film tam bitmek üzereyken bu kez oyuncu kadrosundan Ayfer Feray, Ajlan Sayılgan ve Kemal Bekir’in de aralarında bulunduğu bir grup Komünist oldukları iddiasıyla tutuklandılar.

Dublör kullanarak filmi tamamladık ve yeniden Sansür Kurulu’na gönderdik.

Ne var ki Kurul filmi kuşa çevirdi.

Mesela, filme göre, Veysel’in gözleri çiçek hastalığından dolayı çocukken kör oluyor. Gerçekten de öyle.

Ama Sansür Kurulu ‘Ne demek canım, kasabada doktor mu yokmuş. Bu Türkiye’nin aleyhine olur, ülkemizde sağlık sorunu varmış zannedilir’ gerekçesiyle bu sahneyi kaldırdı ve yerine hemşirelerin, doktorların bolca olduğu ve büyük bir devlet hastanesinin bulunduğu bir sahne eklediler.

Hatta filmdeki hastane Sivrialan Devlet Hastanesi adını aldı. Halbuki böyle bir hastane o yıllarda yoktu.

Bu arada filmdeki doktorlar, ‘Artık köyümüzde çiçek hastalığı olmayacak’ diye konuşturuldu.

Filmde Veysel’in bir tarlada yürüme sahnesi vardı. Fonda buğdaylar görünüyordu.

Ama Kurul, ‘30 santimlik buğday çekmişsiniz. Sanki ülkemizde tarım çok geriymiş gibi bir anlam çıkar. Bu sahneyi de çıkarın’ dedi. Yerine Amerikan filmlerinden alınmış bir metre uzunluğunda buğdayların göründüğü ve beş on tane biçerdöver makinesinin bulunduğu bir sahne eklendi. Filmde köy kadınlarından biri çıplak ayakta dolaşıyordu.

Kurul, ‘Türk insanı çıplak ayakla dolaşmaz’ diye bu sahneyi de çıkardı. Ve film, bir yıl sonra benim çektiğimin tamamen dışında bambaşka bir şekilde gösterime sokuldu.”

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Neyse ki sinemada artık bu boyutta bir sansür görmüyoruz.

Nöbeti şimdi galiba televizyonları denetleyen kurum devraldı.