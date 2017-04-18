Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında iyileşme sağlanması adına gündeme getirilen trafik sigortası tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni uygulama ile her il için farklı tavan fiyatlar belirlendi.

Trafik sigortası basamaklarına göre belirlenen tavan fiyatlar sonrasında, araç trafik sigortalarında ciddi bir indirim gelmesini bekleyen araç sahipleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in araç yerine sürücülerin sigortalanmasını gündeme getirmesini tepki ile karşıladı.

Bu konuda telefonla görüşüne başvurduğum Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, araç yerine sürücünün sigortalanmasını gündeme getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e tepki göstererek “Bu sistem 40 milyona yakın ehliyetliyi yolunacak kaz gibi görmek anlamına gelir” dedi.

Bilindiği gibi Zorunlu Trafik Sigortası primlerine ‘tavan fiyat’ uygulaması getiren Hazine Müsteşarlığı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in talimatı üzerine sistemi değiştirmek için harekete geçti. Yeni sistemde araç yerine sürücülerin sigortalanacak olmasına, araç sahiplerinin yanı sıra Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz’de tepki göstererek Bakan Şimşek’in, “Trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Sürücüler sigortalanacak. İngiltere’de bunun uygulaması var, biz de çalışıyoruz. Sicili temiz sürücülerin primi 400 liraya kadar düşecek” sözlerinin, Türkiye’deki 40 milyon ehliyetli sürücünün cebini ilgilendirdiğini söyledi.

Gündüz telefonda şunları dile getirdi :“Bu sigorta sistemine, sorumluluk sigortası deniliyor. Yani sorumluluk sigortası olmayan, araç kullanamayacak. Türkiye’de 40 milyona yakın ehliyet var. Şimdi anladınız mı? Büyük bir pasta var. Düşünün bir arabanız var ve bu arabayı ailede 4 kişi kullanabiliyor. Artık sorumluluk sigortası olmayan bu aracı kullanamayacak. Ailedeki her bireyi temiz sürücü olarak kabul edersek, bir aile 1600 lira sigorta bedeli ödemek zorunda kalacak. Şimdi soruyorum, indirim bunun neresinde?”

Kamuda çalışan herkesin bu sigorta primini de devlete yükleyeceğini iddia eden Neşet Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü, devletteki her çalışan kendini şoför veya yedek şoförmüş gibi gösterip primini devlete ödetecektir. Suistimale açık bir durum söz konusu. Devlette hal böyle olurken, özel sektörde işe girmek isteyen şoför adaylarından bu kez sigorta primi belgesi istenecek. İşveren bu maliyetin altına girmeyeceği için kişi işe girmeden cebinden para çıkacak. Bu sistem 40 milyona yakın ehliyetliyi yolunacak kaz gibi görmek anlamına gelir.”

Ben de trafik sigortalarında büyük bir indirim bekleyen araç sahiplerinin hayal kırıklığına uğramaması için konunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

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