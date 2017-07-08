Ankara’nın en işlek bulvarlarından olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) başta olmak üzere neredeyse şehrin bütün ana arterlerinde sürücüler tarafından park ihlali yapılıyor.

Her geçen yıl trafiğe sürülen araç sayısı binleri hatta milyonları buluyor. Bu durum özellikle büyükşehirlerde başlıca problemlere yol açıyor. Trafik problemi bu sorunların başında gelirken otoparkların yetersizliği hem araç sahiplerini hem de yayaları zor durumlara sokuyor. Otopark alanı bulamayan vatandaşlar park edilemez tabelalarının altına araçlarını çekmekten çekinmiyor. Hatta kaldırıma bile koyulan araçlarla sık sık karşılaşır duruma geldik. Engelli şeritlerini bile hiçe sayarak araçlarını kaldırımlara koymaktan çekinmeyen araç sahipleri yayalara yaşam alanı bırakmıyor.

Ankara’da da park sorunu bir türlü bitmek bitmiyor. Yolların dar olması ve park alanlarının az olması özellikle şehrin büyük caddelerinde sorunlara sebep oluyor. Bilinçsiz sürücüler tarafından trafik levhaları hiçe sayılarak park edilen araçlar hem trafiğin sıkışmasını hem de uzunca bir araç kuyruğunun oluşmasına sebep oluyor.

Otobüs durak alanlarına bile park edilen araçlar toplu taşıma araçlarının yolcularını yolun ortasında indirip bindirmek zorunda kalmasına neden oluyor. Yolcuların yolun ortasında inip binmeleri olası bir kazaya davet çıkarıyor.

OTOPARKLAR AÇILMALI

Ara sokaklarda ki otoparkların pahalı ücretler talep etmesi, yine ara sokakta bulunan değnekçiler vatandaşların alternatif park yerleri aramasına neden oluyor. Otoparka yüksek ücretler ödemek istemeyen vatandaşlar trafiği felç etmeyi, yayaların yürüme alanlarını hiçe saymayı göze alabiliyor.

Şehrin önemli noktalarında katlı otopark sayılarının arttırılmaması durumunda da bu sorun devam edeceğe benziyor. Bir diğer büyük problem olan yüksek otopark ücretlerinin de bir standartta kavuşturulması gerekirken, yetkililerin bu problemleri çözmemesi durumunda trafik terörü devam edeceğe benziyor.