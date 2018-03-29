Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, sürücüsüz otoların da yararlanacağı fiber altyapılı yolların yapılacağını açıkladı. Çok iyi bir haber bu.

-Sürücüsüz oto, bir 70’lik rakıyı bitirdikten sonra yola çıkmaz.

-Sürücüsüz oto, torpido gözünde tabanca, koltuk altında ‘haydar’ denilen sopa taşımaz.

-Sürücüsüz oto, yokuş aşağı inerken ‘peygamber vitesi’ kullanmaz, yani vitesi boşa atmaz.

-Sürücüsüz oto, camlara, ‘ Tek rakibim THY’, ‘Koyun kurdun, yol Ford’un’, ‘Yaşamak buysa eğer bırak üstü kalsın’, ‘Gönlünde yer yoksa güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim’, ‘Senin havan kadar benim rüzgarım var’, ‘İlahi Azrail, sen adamı öldürürsün’ diye yazmaz.

-Sürücüsüz oto direksiyon başında cep telefonundan mesaj yazmaz.

-Sürücüsüz oto, otobüs durağında bekleyen genç kıza yaklaşıp, ‘Biraz gezelim mi bebeğim’ diye takılmaz.

-Sürücüsüz oto, itfaiyenin, ambulansın yolunu kapatmaz.

-Sürücüsüz oto, trafik kontrolü yapan polisle, ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’ diye çıkışmaz.

-Sürücüsüz oto, vitesi geriye takıyorum sanıp bire takıp mağazaya dalmaz.

-Sürücüsüz oto, yolda kaldığında, diğer otolara, ‘Bir el atın da benzinliğe kadar götürelim’ diye yalvarmaz.

-Sürücüsüz oto, bagajda koyun, arka koltukta inek taşımaz.

-Sürücüsüz oto, fiyaka olsun diye ‘makas’ atmaz, ‘slalom’ yapmaz, hız sınırını aşmaz.

-Sürücüsüz oto, yolda radar olduğunda selektör yaparak karşıdan gelenlere haber uçurmaz.