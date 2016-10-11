Trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 milyon 729 bin 666 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 729 bin 666 taşıtın yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Otomobil ilk sırada.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 95 bin 558 taşıt içinde otomobil yüzde 57,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17 ile motosiklet, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8’inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuz ayına göre yüzde 5,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 19,3, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 6,4, motosiklette yüzde 17,2, traktörde yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,1, kamyonda yüzde 7,5, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 19,6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, minibüste yüzde 52,2, otobüste yüzde 25,7, kamyonette yüzde 1,4, kamyonda yüzde 38,8, motosiklette yüzde 14,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,2, olarak kaydedildi. Traktörde ise yüzde 2,2 artış oldu.

Toplam taşıt sayısında 735 bin 194 artış

Ocak-ağustos döneminde 805 bin 503 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 309 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 735 bin 194 arttı.

Araçların yüzde 39,6’sı LPG’li

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 64 bin 655 otomobilin yüzde 39,6’sı LPG, yüzde 33’ü dizel, yüzde 27’si benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 54 bin 573 otomobilin yüzde 15,5’inin Volkswagen, yüzde 9,2’sinin Renault, yüzde 7,7’sinin Opel, yüzde 6,5’inin Hyundai, yüzde 6,2’sinin Toyota, yüzde 6,2’sinin Fiat, yüzde 6’sının Dacia, yüzde 5,3’ünün Ford, yüzde 4,7’sinin Mercedes-Benz, yüzde 4,2’sinin Skoda olduğu, yüzde 28,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

En fazla tercih edilen renk beyaz

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,7’si beyaz, yüzde 15,3’ü gri, yüzde 8,6’sı siyah ve yüzde 6,5’i kırmızı, yüzde 6,9’u diğer renklerden oluştu.

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