Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ankara’da trafiğe geçe yıl 109 bin 735 araç daha çıktığını, böylece kentteki toplam araç sayısının 1 milyon 887 bini geçtiğini açıkladı.

Bu verilerden yola çıkarak şu hesabı yapabiliriz:

Her gün yaklaşık 300 araç Ankara trafiğine dahil oluyor. Yani her saat 12, her 5 dakikada 1 araç kent trafiğine giriyor.

Üstelik bu araçların çok büyük bir bölümü otomobil.

Akıl alır gibi değil!

++

Türkiye kendi otomobilini üretemiyor. Petrolü de yok. Buna karşın insanlar çılgınca otomobil sahibi olmak istiyor.

Yollar aynı kalıyor, ek otoparklar yapılmıyor ama bir yandan otomobil üreticilerinin reklamı, diğer yandan bankaların ucuz kredi kampanyalarıyla her ailenin bir hatta birden fazla otomobil sahibi olması pompalanıyor.

Ortada ekonomik açıdan büyük bir israf var!

++

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi şimdi bir de 16 yaş ve üzerindeki otomobillerini hurdaya ayırıp yeni otomobil alacaklara Özel Tüketim Vergisi indirimi getirilmeye çalışılıyor. Bu konudaki yasa tasarısı bugünlerde Meclis’te görüşülecek.

Yani, pek yakında binlerce Ankaralı çalışır durumdaki araçlarını hurdaya ayırıp sıfır kilometre araç alma yoluna gidecek.

++

Ankara’nın kurtuluşu her 5 dakikada bir yeni bir aracı trafiğe sokmaktan değil, her 5 dakikada yeni bir fidan dikmekten geçer.

Benden söylemesi!