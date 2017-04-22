Trabzonspor'un Avrupa için avantaj maçı

Spor Toto Süper Lig’i Avrupa Kupaları’na katılacak noktada tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, en yakın takipçisi Antalyaspor’u yarın depasmanda mağlup etmek istiyor.

Ligde 44 puanı bulunan bordo mavililer, 43 puanla en yakın takipçisi Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçtan 3 puan almaya çalışacak olan Trabzonspor, önemli virajı kayıpsız geçmenin yanısıra, 50 puanlı Fenerbahçe ve 49 puanlı Galatasaray’ın birbirleriyle karşılaşacağı haftada rakipleriyle puan farkını da azaltarak Avrupa Kupaları’na katılma iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Saat 19.00’da Antalya Arena’da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İLK 11’DE 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ligde son oynanan Beşiktaş maçının 11’inden farklı olarak Antalyaspor karşısında 2 değişiklik yapacak. Ersun Yanal’ın kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Onur’un yerine kalede Esteban’a, forvette ise Rodallega’nın yerine Beşiktaş karşılaşmasıyla kart cezasını tamamlayan N’Doye’ye görev vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR’LA 42’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Antalya Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 42’nci defa karşı karşıya gelecek. Ligde 2 takım arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor’un 24, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 71 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Antalyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3’er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda ligin 29’uncu haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında görev yapamayacak:

BAŞKAN USTA’DAN BEŞİKTAŞ’A KUTLAMA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final mücadelesinde penaltı atışları sonucunda Fransız takımı Olympique Lyon’a elenen Beşiktaş için kutlama mesajı yayınladı. Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Ülkemize yaşattıkları sevinç ve heyecan için Beşiktaş camiasını gönülden kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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