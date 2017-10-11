Trabzonspor’un ülkelerinin milli takımlarında aday kadrolara davet edilen 12 milli oyuncusundan 9’u forma şansı buldu

Bordo-mavililerde Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna çağırılan Hubocan 2 maçta 177 dakika, Durica 1 maçta 90 dakika, Kucka ise 1 maçta 80 dakika, Onazi Nijerya Milli Takımında 1 maçta 30 dakika, Türkiye A Milli Takımında Burak Yılmaz ile Okay 1’er maçta 90 dakika, Yusuf Yazıcı 1 maçta 75 dakika, Abdülkadir Ömür ise Türkiye U21 Milli takımında 2 maçta 180 dakika süre aldı. Ayrıca bordo-mavililerin Qarabağ’a kiraladığı forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımında 2 maçta 115 dakika görev yaptı.X

3 OYUNCU ŞANS BULAMADI

Trabzonspor’da Türkiye A Milli takım aday kadrosuna çağrılan Volkan Şen ile U21 Milli takım aday kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır ile Abdurrahim Dursun, süre alamayan oyuncular oldu.

SAKATLIKLAR YANAL’I DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor’da milli takımlarda forma giyen Burak Yılmaz, Juraj Kucka ile Ogenyi Onazi’nin ülkelerinin milli takımlarında oynadıkları maçlarda sakatlık yaşaması, bordo mavili takımın teknik heyetinin keyfini kaçırdı. Türkiye A Milli Takımının İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın ardından artan ağrıları sonrası izin isteyerek Trabzon’a dönen ve tedavisine başlanan Burak Yılmaz’ın ardından Juray Kucka ile Ogenyi Onazi’den de kötü haber geldi.

AKHİSARSPOR MAÇINA ZOR

Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanan ve yırtık tespit edilen Kucka’nın yanı sıra Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambiya arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan, çekilen MR sonrasında ise kas yaralanması teşhisi konulan Onazi’nin tedavisine başlandığı, bu oyuncuların Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, özellikle ilk 7 haftada tüm maçlarda görev verdiği Kucka’nın sakatlanmasının ardından orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Yanal’ın aynı bölgedeki Onazi’nin de sakatlık yaşaması nedeniyle son maçlarda stoperde oynattığı Okay Yokuşlu’ya yeniden asıl mevkii olan orta sahada görev verebileceği kaydedildi.