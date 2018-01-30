Süper Lig’in 2017-2018 sezonuna ’50’nci yılda şampiyonluğa’ sloganıyla giren Trabzonspor, ligin19’uncu haftasının tamamlanmasıyla birlikte lider Medipol Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı ve ligde 5’nci sırada yer aldı.

GÖZTEPE MAÇIYLA BİRLİKTE YA TAMAM YA DEVAM

Ziraat Türkiye Kupası’na Son 16 turunda veda eden Trabzonspor, çok değerli gördüğü 50’nci kuruluş yılını da kupasız kapatabilir. Trabzonspor, 20’nci hafta mücadelesinde Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada olası puan kaybıyla birlikte üst sırlarla olan puan farkı iyice açılmış olacak.

EN ÇOK GOL ATAN VE GOL YİYEN TAKIMLARDAN BİRİSİ

Bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı iki ağır yenilgi alan Trabzonspor evinde sadece 6 kez kazanabildi. Ayrıca evindeki ilk beraberliği de Fenerbahçe maçında yaşamış oldu. Karadeniz ekibi deplasmanlarda ise 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 6 beraberliği bulunan bordo mavililerin 2 de mağlubiyeti bulunmakta. Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra en çok gol atan takım olan Trabzonspor, ayrıca ligin en çok gol yiyen 8’inci takımı.

KUPASIZ GEÇEN 7 SEZON

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu kupasız kapatırsa, üst üste 8’nci sezonu kupa sevinci yaşamadan tamamlamış olacak. 2009-2010 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan bordo mavililer, 2010-2011 sezonu başında da Süper Kupa sevincini yaşadı.