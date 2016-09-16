Trabzonspor’da hedef galibiyet

SPOR Toto Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayıp ilk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşısına 3 puan almak için çıkacak.

Ligin ilk 3 haftasında arzu ettiği sonuçları elde edemeyen bordo mavililer, kötü giden tabloyu tersine çevirmek istiyor. Bordo mavili takım, ligin 4’üncü haftasında hedefini 3 puan olarak belirledi. Yarın saat 18.00’de Alanya Oba Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Geride kalan haftada oynanan Osmanlıspor maçında ilk iki haftadaki 11’inden farklı olarak 2 değişikliğe giden teknik direktör Ersun Yanal’ın, Alanya deplasmanında da kadroda değişiklikler yapabileceği bildirildi. Ersun Yanal’ın sol bekte Güray’ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru’ya şans verebileceği öğrenildi. te yanhdan Trabzonspor’da sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı açıklandı.

N’DOYE SÜRPRİZİ

Bu arada Trabzonspor’da yeni sezonda da kadroda tutulan ve yıllık alacağı ücrette indirime giderek fedada bulunan Dame N’doye, Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna girdi.

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