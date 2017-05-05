Trabzonspor'da hedef Avrupa

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kalan 5 haftada sıkıntı yaşamamak için tecrübeli oyunculardan takıma ağabeylik yapmalarını istediği öğrenildi.

İç sahada oynadığı son iki maçından da galibiyet çıkaramayan bordo mavililer, 30’uncu hafta mücadelesinde Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın bu maç öncesi futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa Kupaları’na katılma hedeflerinin devam ettiğini ve bu nedenle olası hataların telafi edilemeyeceğini öğrencilerine hatırlattığı belirtildi.

YENİ SERİ İÇİN HEDEF KAYSERİ

Yanal’ın ligde kalan 5 maç öncesi Jan Durica, Dame N’Doye, Onur Recep Kıvrak ile Olcay Şahan gibi tecrübeli isimlerle görüşerek onlardan takıma ağabeylik yapmalarını ve genç futbolcuları takıma katkı sağlama noktasında yönlendirmelerini istediği ifade edildi.

Deneyimli teknik adamın özellikle hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesinin tekrar bir galibiyet serisi başlatma noktasında kritik olduğuna vurgu yaptığı da kaydedildi.

TEK FORVETE DÖNÜŞ

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda küçük bir değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın bu maçta mini bir revizyon yaparak yeniden tek forvete dönmesi ve N’Doye’a ileride görev vererek iki haftadır yedek soyundurduğu Fabian Castillo’ya kanatta görev vermesi bekleniyor.

OKAY YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 42’nci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Okay Yokuşlu, Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımdan ayrı çalışmalara başlayan genç oyuncunun maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın verileceği bildirildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...