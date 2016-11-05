Trabzonspor’da hedef 3 puan

SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçı da kazanıp hem ligde yükselişe geçmeyi, hem de alacağı galibiyetle taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

HAKEM METE KALKAVAN

Ligde oynadığı son 3 maçını kaybetmeyen Trabzonspor’un Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bordo mavililerde son üç maçta sakatlıklar dışında ilk 11’de değişiklik yapmayan teknik direktör Ersun Yanal’ın, Beşiktaş karşısında son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’ini koruyabileceği belirtildi.

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın ligde 86’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 86 maçta Trabzonspor 32, Beşiktaş ise 33 drefa galip geldi, 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 118, Trabzonspor ise 91 gol kaydetti. Bordo mavililer Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini 2015-16 sezonunun 2’inci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada elde etti.

FUTBOLCULARA KART UYARISI

Bu arada Trabzonspor’da bugün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi 4 futbolcusu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Mehmet Ekici, yarın ki karşılaşmada kart görmeleri halinde Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor’da ayrıca Durica, Aytaç, Onazi ve Suk’un da ligde 2’şer sarı kartı bulunuyor. Bordo mavililerin teknik heyeti futbolcularından kart konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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