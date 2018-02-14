Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçını da beraberlikle tamamlayan, 21’inci hafta itibarıyla zirvenin 11 puan gerisine düşen Trabzonspor’da gözler pazar günü oynananacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

Kuruluşunun 50’nci yılı olan 2017-18 sezonuna zirve yarışının içerisinde olma hedefiyle başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan toplanılması üzerine teknik direktör değişikliğine giden bordo-mavililer, göreve gelen Rıza Çalımbay ile yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Ligin 12’nci haftasında Osmanlıspor maçıyla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve için umutlanan bordo-mavililer, son 5 haftada alınan üst üste beraberliklerle zirveden uzaklaştı. Hafta sonu sahasında zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeniden yarışa tutunmayı hedefliyor.

KIRILMA MAÇI OLABİLİR

Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, hafta sonu lig ikincisi Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda rakibiyle puan farkını 7’ye indirecek ve yeniden yarışta umudunu artıracak. Olası bir mağlubiyette ise ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile puan farkı 13’e yükselecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu maça büyük önem verirken, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Çalımbay’ın öğrencileriyle gerçekleştirdiği konuşmalarda da sık sık bu maçın önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

ÇALIMBAY YANAL’DAN KÖTÜ BAŞLADI

Bu arada sezona teknik direktör Ersun yanal ile başlayan Trabzonspor, ilk 4 haftalık bölümde 7 puan toplarken, Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay ile ikinci yarının ilk 4 haftasında aynı rakiplere karşı oynadığı maçlarda 4 puan toplayabildi. Bordo-mavililer, Yanal döneminde Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ile berabere kalıp, Göztepe’ye ise mağlup oldu. Trabzonspor, Çalımbay döneminde aynı rakipler karşısında Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Bu 4 maçlık başlangıçlar karşılaştırıldığında Çalımbay’lı Trabzonspor, Yanal döneminin 3 puan gerisinde kaldı.

PUANLARIN ÇOĞU İÇ SAHADA

Ligde son 5 maçını kazanamayan Trabzonspor, 12 maçtır ise kaybetmiyor. Bordo-mavililer bu 12 haftalık süreçte 6’şar galibiyet ve beraberlik alırken, toplamda 24 puanı hanesine yazdırabildi. Evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Bu sezon evinde toplamda 10 maç oynayan bordo-mavililer, sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada ise hanesine 2 galibiyet, 7 beraberlik 2 de yenilgi ile 13 puan yazdırabildi.