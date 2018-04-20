Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor’u mağlup ederek 5’inci sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Ligde ilk 4 şansı zora giren Trabzonspor, 30’uncu hafta mücadelesinde yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5’inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupaları’na katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor’da bu maçta kadroda değişiklikler olacak. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın cezası sona eren Okay’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaz’a Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Osmanlıspor maçında sakatlanan kaptan Onur Recep Kıvrak’ın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakır’ın görev yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor’un 12, Sivasspor’un 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN D.G SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Amet, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak

SAKAT: Onur, Castillo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: “Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.”

MAÇ ÖNCESİ KAHVALTI

Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yarın saat 10.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Akyazı Stadyumu’nda, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurullarla birlikte tanışma ve sohbet amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelecek.