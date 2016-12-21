Trabzonspor seri galibiyetler istiyor

TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, “Üst üste Ziraat Türkiye Kupası ve ligde oynayacağı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyoruz” dedi.

Genel Sekreter Gençağa Meriç, DHA’ya (Doğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulundu. Kupada 22 ve 29 Aralık’ta Kızılcabölükspor’la, ligde ise 26 Aralık’ta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gençağa Meriç, yıl sonuyla ilgili hedeflerini anlatırken şöyle konuştu:

“Kupada Gümüşhanespor maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Ardından Atiker Konyaspor’la berabere kaldık. Kupada artık kazanmamız gerekiyor. Ligde de Fenerbahçe ile karşılaşacağız ve bu maçı da kazanmak zorundayız. Buna göre hazırlanıyoruz. Takımımızın motivasyonu iyi. Futbolcularımız da inanıyor. Önümüzdeki 3 maçı kazanarak devre arasına moralli girmek ve ikinci yarıda yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.”

MEHMET EKİCİ KALMAK İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Gençağa Meriç, bu konuda da şunları söyledi:

“Mehmet Ekici, bizimle devam etmek istiyor. Biz de anlaşma sağlayarak yeni oluşumda kendisini takımımızda görmek istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Şu an için oluşuz bir durum yok. Yeni stat ve geleceğe yönelik planlarımız, onu da heyecanlandırıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.”

YANAL’DAN 2 AYRI KADRO

Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, kupada ve ligde 7 günde üst üste oynayacakları 3 maç için 2 ayrı kadroyu sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. 22 ve 29 Aralık’ta kupada Kızılcabölükspor, 26 Aralık’ta da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo mavililerde Yanal’ın kupa ve lig için iki ayrı 11 üzerinde durduğu öğrenildi.

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