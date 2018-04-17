Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda iki kez iki farklı öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon toplamda öne geçtiği 6 maçı kazanamadı, bu periyotta 14 puan kaybetti

Trabzonspor 2017-18 sezonunda ligde 29 haftalık bölümde öne geçtiği 6 maçın 4’ünü beraberlikle tamamlarken 2’sinden ise mağlubiyetle ayrıldı ve söz konusu 6 maçta 14 puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 2’nci haftasında iki kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı, 3’üncü haftada 1-0 öne geçtiği maçta Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu. 5’inci haftada da iki kez öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. 6’ncı haftada 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor’a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, 19’uncu haftada 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve 29’uncu haftada iki kez iki farklı öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ 7 MAÇTAN 15 PUAN ÇIKARDI

Trabzonspor, yine bu sezon rakipleri karşısında geriye düştüğü 7 maçın 4’ünü kazanırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve söz konusu geriye düştüğü 7 maçtan 15 puan çıkardı. Bordo-mavililer, 1’inci haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. 4’üncü haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği karşısından 3-1’lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 7’nci haftada 2 kez geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, 12’nci haftada 2-0 geriye düştüğü maçta Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etti. 17’nci haftada ise 1-0 geriye düştüğü Kardemir Karabükspor karşısından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Çalımbay’ın ekibi 18’inci haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 23’üncü haftada 1-0 yenik durumda olduğu maçta Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu arada Osmanlıspor karşılaşmasında daha önce de ameliyat olduğu sol dizinden sakatlık yaşayan ve üç oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için maçı güçlükle tamamlayan kaptan Onur Recep Kıvrak’ın MR’ı bugün çekilecek. Maçtan sonra koltuk değnekleriyle stattan ayrılan Onur’un ilk yapılan kontrollere göre sakatlığının ciddi olduğu, MR’dan çıkacak sonuca göre de durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

YEREL GAZETELER ŞAŞKIN

Öte yandan yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor’un Osmanlıspor karşısında iki kez iki farklı öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmasına “Şaka gibi” yorumunu yaptı.

Karadeniz Gazetesi, “Şaka gibi”, “Avrupa yolunda böyle kaza olmaz” başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi de “Şaka gibi”, “Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı” ifadelerine yer verdi. Sonnokta Gazetesi, “Önce kolbastı sonra mehter”, “Trabzonspor devre arasına 2 farkla gittiği maçtan 1 puanla ayrıldı” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Yazık oldu!”, “Trabzonspor, iki kez iki farklı öne geçti ama Osmanlıspor’u deviremedi” ifadelerini kullandı. Kuzey Ekspres gazetesi ise “Galibiyet nasıl kaçtı!” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor’un Süper Lig’in 30’uncu haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

“Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.”