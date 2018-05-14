Şampiyonluk hedeflediği 2017-18 sezonun son haftasına 5’inci sırada giren Trabzonspor, beklentilerin uzağında kaldı ancak 2016-17 sezonundan daha iyi bir performans sergiledi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursaspor karşısında aldığı galibiyet ile puanını 52’ye yükseltti ve 2016-17 sezonundan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan fakat zirve yarışına erkenden havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası’ndan son 16 turunda elenen ve Avrupa biletini de alamayan bordo-mavililer, hedeflerine ulaşamadığı sezonda bitime bir hafta kala bir önceki sezondan daha çok puan topladı. 2016-17 sezonunu 51 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, bu sezon ise bitime 1 hafta kala 52 puana ulaştı, 57 puanla tamamladığı 2014-15 sezonunun ardından son 3 sezondaki en yüksek puanı elde etti.

Bordo-mavililer 33’üncü hafta itibariyle attığı ve yediği gol bakımından da zengin bir sezon geçiriyor. Bir önceki sezon ile karşılaştırıldığında 2016-17 sezonunda 39 gol atıp 34 gol yiyen Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise bitime bir hafta kala attığı 60 gole karşılık kalesinde 51 gol gördü. Bordo-mavililer 60 golle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından bu sezon ligin en golcü takımı olurken, 51 golle de kalesinde en çok gol gören takımlar arasında yer aldı.

N’DOYE’DAN 10 GOLE KATKI

Bu arada Trabzonspor’un Bursaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan forvet oyuncusu Dame N’Doye, bu sezon ligde toplamda 5 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 10 gole doğrudan katkıda bulundu. Bu sezon ligde 23 maçta forma giyen 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, ayrıca 27 lig maçında 5 gol atıp 5 asist yaptığı 2016-17 sezonundaki performansını da yakaladı. Söz konusu sezonda 2 bin 7 dakika süre alan N’Doye, bu sezon ise tamamlanan 33 haftalık bölümde bin 192 dakika sahada kaldı.

YEREL GAZETELERDEN ‘TESELLİ’ YORUMU

Öte yandan kentte yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda Bursaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, “Daha önce neredeydiniz?, Teselli 3 puan” yorumlarını yaptı. Günebakış Gazetesi, “Teselli 3 puan”, “Avrupa kapıları yüzüne kapanan bordo-mavililer Bursa’da güldü” ifadelerini kullanırken, Sonnokta Gazetesi, “Daha önce neredeydiniz?” başlığını kullandı. Taka Gazetesi, “Fırtına Bursa’da stres attı”, Karadeniz Gazetesi, “Trabzon Timsah’ı avladı”, Kuzey Ekspres Gazetesi ise “Bursa keyfi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.