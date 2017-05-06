Trabzonspor Avrupa yolunda kritik virajda

Spor Toto Süper Lig’de sezonu Avrupa Kupaları’na katılabilecek konumda tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, bugün sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak.

Ligde 48 puanı bulunan ve 52 puanlı 4’üncü sıradaki rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisinde yer alan bordo mavililer, bugün sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Avrupa hedefi yolunda kayıp yaşamak istemeyen Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp Avrupa umudunu son 4 haftaya taşımayı arzuluyor. Saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Antalyaspor ve ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında Rodallega ile N’Doye’a birlikte görev veren Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Kayserispor maçıyla yeniden tek forvetli sisteme dönüş yapabileceği kaydedildi.

Deneyimli teknik adamın bu maçta ileri uçta N’Doye’a, 2 haftadır yedek soyundurduğu Castillo’ya ise yeniden sol kanatta şans tanıması bekleniyor.

KAYSERİSPOR İLE 40’INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynayacakları maçla birlikte ligde 40’ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 24, Kayserispor’un 6 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 68 gol attı, kalesinde ise 39 gol gördü.

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Bugün saat 16.00’da oynanacak Kayserispor mücadelesi öncesi Trabzonspor’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde, 3’er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31’inci haftadaki Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR’UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo- N’Doye

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