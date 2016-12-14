Trabzonspor Atiker Konyaspor’a konuk olacak

SPOR Toto Süper Lig’de oynadığı son 2 maçı kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda bugün Atiker Konyaspor deplasmanında da kazanmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’na sahasında Gümüşhanespor’a mağlup olarak başlayan Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Ligde arzu edilen seviyeye gelemediği için kupaya büyük önem veren bordo mavililer, Konya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem gruptaki ilk galibiyetini almak, hem de iddialı duruma gelmek istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele 18.30’da başlayacak.

11’DE DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal’ın bu maçta ligdeki 11’inden farklı olarak değişiklikler yapması bekleniyor. Ersun Yanal’ın kart cezası nedeniyle cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Jan Durica ve Zeki Yavru’ya Atiker Konyaspor karşısında görev verebileceği, sakatlık sürecinin ardından Adanaspor maçıyla sahalara dönen Fabian Castillo’ya da şans tanıyabiyleceği öğrenildi.

ATİKER KONYASPOR İLE 44’ÜNCÜ RANDEVU

Bu arada Trabzonspor ile Atiker Koyaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte 44’üncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 43 maçta Trabzonspor’un 21, Atiker Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 53 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN ATİKER KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞÖYLE:

Esteban- Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Ibanez- Okay, Onazi- Güray, Mehmet Ekici, Castillo- Muhammet Demir

SAKAT: Uğur Demirok

CEZALI: Yok

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