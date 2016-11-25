Trabzon’da fındığa müdahale çağrısı

TRABZON bazı derneklerle birlikte açıklamalarda bulunan Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, 11.90 liraya kadar düşen fındık fiyatına müdahale edilmesi çağrısında bulundu, “Ülkemizde 400 bin ton civarındaki rekolte 14 15 lira civarında fındık fiyatını ortaya çıkarıyor.

Ancak tekelleşen alıcı, üreticinin üzerinde balyoz gibi alımlara müdahale ederek fiyatların düşmesine neden oldu. İktidar bu duruma seyirci kalmamalı, tekelci tüccarın, fabrikatörün, tedarikçinin yanında yer almamalı” dedi.

Trabzon Fındık Üreticileri Derneği, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası, Trabzon Muhtarlar Federasyonu, Ortahisar Muhtarlar Derneği ve Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi temsilcileri Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek, düşen fındık fiyatına hükümetin müdahale etmesi çağrısında bulundu. Toplantıda konuşan Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde, ‘Fındıkta küllenme hastalığı’ toplantısı ile ‘Fındık elden gidiyor’ yaygarası yapanların, fındıkta yaşanan sömürüyü örtmekten başka bir anlam taşımadığını görüyoruz. Trabzon Ticaret Borsası önce geçen yıl ne kadar, bu yıl ne kadar fındık emanete alındı açıklasın. Kaç lira ödendi açıklasın. 10 günde 15 TL’ye tırmanan fiyatı, ihracat sezonu açılışı adıyla yapılan toplantıda neden 11.90 lira olarak ilan ettiler? Açıklasınlar da kamuoyu öğrensin” dedi.

FINDIK ÜRETİCİSİNİN MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİ

Hükümete seslenen ve fındığa yönelik alım politikası belirlenmesi gerektiğini savunan Albayrak şöyle konuştu:

“Ülkemizde 400 bin ton civarındaki rekolte 14 – 15 lira civarında fındık fiyatı ortaya çıkarıyor. Tekelleşen alıcı, üreticinin üzerinde balyoz gibi alımlara müdahale ederek fiyatların düşmesine neden oldu ve oluyor. İktidar bu duruma seyirci kalmamalı, tekelci tüccarın, fabrikatörün, tedarikçinin yanında yer almamalı. Milli ekonominin temeli olan çiftçinin, üreticinin mağdur olmasını önlemeli, acilen piyasaya müdahale etmeye yönelik bir alım politikası belirleyerek, fındık üreticisinin mağduriyetini önlemelidir.”

FINDIK SEKTÖRÜ YABANCININ ELİNDE

Fındık sektörünün yabancıların elinde olduğunu kaydeden Albayrak, “Fiskobirlik’in devre dışı bırakıldığı günlerde büyük propagandalarla kurulan, yerel ve genel basında geniş yer verilen, fındık üreticisinin kurtarıcısı olarak propagandası yapılan Ulusal Fındık Konseyi bu güne kadar nasıl bir çalışmayı hayata geçirdi ki dünya lideri fındığımızın kaderi bu konsey sayesinde yabancı bir şirketin kontrolü altına girdi. Yaşananlar gösterdi ki ulusal kelimesi kitleleri uyutmak için seçilmiştir” ifadesini kullandı.

BU ORAN GÜÇLENDİRME KREDİSİ DEĞİL, TEFECİLİKTİR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ne seslenen Albayrak,

“Fındık üreticisi olan ortaklarınızın ürününü almak için başlatmış olduğunuz ön hazırlık çalışmalarınızı biliyoruz. Ancak yıllık 4 bin lira olarak verdiğiniz üreticiyi güçlendirme kredisinde 950 lira faiz aldınız. Yüzde 22’ye gelen bu oran güçlendirme kredisi değil, tefeciliktir. Bu durumdan vazgeçin. Fındık ortaklarının kolundan tutun, yıllık 3 milyar dolar civarında olan üretimden pay alın. Üreticiyi tedarikçinin sömürüsünden kurtarın. Yılda 3 milyar dolar civarındaki üretimden hak ettiği payı alamayan, son iki yıldır fiyat oyunlarına karşı direnen, ürününe ve emeğine sahip çıkan üreticilerimize teşekkür ederiz. Gelin, derneğimiz çatısı altında daha da çoğalalım, üretim ve pazarlamada söz sahibi olalım, yaşadığımız olumsuzluklardan kurtulalım, gelecek kuşaklara da örnek olalım. Gerçek güç örgütlü güçtür”

diyerek açıklamasını noktaladı.

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