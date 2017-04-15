TPFD gol kralı olan futbolcuları altın top ile ödüllendirecek

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), profesyonel liglerde gol kralı olan futbolcuları altın top ile ödüllendirecek. TPFD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Korkmaz, Polat Renaissance Otel’de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dernek olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Korkmaz, “Türkiye’de ilk defa 4 profesyonel ligin gol krallarını altın top ödülü ile onurlandıracağız. Bu sezondan itibaren her sene geleneksel olarak altın top ödülü vereceğiz. Gol kralları, takımlarını sırtlayan en önemli oyunculardan. Bugüne kadar özellikle alt liglerde ödüllendirmeler göz ardı edilmişti. Çok güzel ve anlamlı bir değerlendirme olacak” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig’den birer futbolcuya ödül vereceklerini aktaran Bülent Korkmaz, “Kriterlerimiz olacak. Süper Lig’de en çok gol atan oyuncuya ödül vereceğiz. TFF 1. Lig’in en golcüsü, 2. Lig ve 3. Lig’de normal sezonda en çok gol atan futbolcu ödülü alacak.

Bütün takımları kapsadığı için play-off’lar sayılmayacak. Gol sayılarında eşitlik olması durumunda, daha az maç oynama, daha az penaltı atma, gol yüzdesi oranı ve daha az kart görme kriterlerine göre ödülü alacak belirlenecek.” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, verilen ödüllerin futbolcular için manevi değer taşıdığını aktararak, şunları kaydetti: “Bizim futbolculuğumuz döneminde gazetelerin düzenlediği ödül törenleri vardı. O organizasyonlarda aldığımız ödüller ve plaketler hala evimde duruyor.

İşin manevi yönüne önem veren birisiyim. Profesyonel futbolcular, yılda bir defa veya 3 yılda bir defa ödül alıyor. O yüzden çok önemli. Bence profesyonel oyunculara çok katkı sağlayacak. Özellikle alt liglerde böyle bir ödül verilmesinin, futbolcuları mutlu ve motive edeceğini düşünüyorum.”

Süper Lig’de gol kralı adayının Beşiktaş’ın 17 gollü forveti Cenk Tosun olduğunu vurgulayan Bülent Korkmaz, TPFD olarak ilerleyen dönemlerde futbolculara farklı kategorilerde ödüller vereceklerini sözlerine ekledi.

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