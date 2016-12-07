Toyota’dan Aralık kampanyası

Toyota, kur artışlarına rağmen müşterilerine avantajlar sağlayan rekabetçi fiyatlarını aralık ayı kampanyasına yansıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın aralık ayı kampanyasında 7 bin liraya varan indirimlerin yanında uygun faiz ve vade seçenekleri de bulunuyor.

Söz konusu kampanyada, Yaris ve Hilux 3 bin liraya, ÖTV ve kur farkının Toyota tarafından karşılandığı Corolla’nın dizel versiyonları da 7 bin liraya varan indirimlerle tüm Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca 15 Kasım’da sunulan Türkiye üretimi Toyota C-HR da özel fiyatlar ile satışa sunulmaya devam ediyor.

Aralık ayı kampanyasında, Toyota Yaris 45 bin 350 lira, Auris 57 bin 950 lira, Corolla 57 bin 950 lira, Hilux otomatik vites versiyonu 92 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Crossover segmentine farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR ise kampanyaya özel fiyatlarıyla ilgi çekiyor.

Toyota’nın aralık ayı kampanyasından yararlanacaklar indirimlerin yanı sıra taksitlerini 6 ay erteleyebilecek. Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın kasım kampanyasından yararlanacaklar, diledikleri takdirde ödemelerine gelecek yılın haziran ayında başlayabilecek.

Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.

Çiftçilere özel kredi imkanı

ALJ Finans ve Garanti Bankası tarafından sunulan Çiftçi Kredisi imkanına aralık ayında da devam eden Toyota’nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda 1 ödemeli, yılda 1 ödemeli ve hasat dönmelerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor.

ALJ Finans ve Garanti Bankası iş birliği ile sunulan bu kredi ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler yüzde 1,19’den başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek.

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