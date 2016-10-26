Toyota arızalı araçlarını geri çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, arızalı hava yastığı nedeniyle dünya çapında 5,8 milyon aracını daha geri çağırıyor.

Takata tarafından üretilen hava yastıklarındaki muhtemel arıza nedeniyle çağrıldığı belirtilen otomobillerin Toyota Corolla ve Yaris modelleri olduğu öğrenildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırılan otomobillerin 1,47 milyonunun Avrupa’da, 1.15 milyonunun ise Japonya’da olduğu kaydedildi.

Takata marka hava yastığı kullanan çok sayıda otomobil üreticisi, arıza nedeniyle zaman zaman otomobillerini geri çağırma durumunda kalıyor. Bild gazetesinin bildirdiğine göre, dünya çapında 14 ölüm olayı ve 150 yaralanma vakası Takata marka arızalı hava yastıkları ile ilişkilendiriliyor.

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Japon üretici, geçtiğimiz yıl da 6,5 milyon otomobilini kapı camlarının elektronik aksamındaki aşırı ısınma ve duman tehlikesi nedeniyle geri çağırmıştı.

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