Reklam Sektörünün Yeni Yıldızları: Totem LED Ekranlar

Reklam sektörünün yıldız firmalarından Fetih LED teknolojileri reklam sektörüne sunduğu Totem LED ekranlar ilegöz dolduruyor.

En kalabalık bölgelere, yol kenarlarına konabilen Totem LED ekranlar ile markanız artık herkesin gözü önünde.

Reklam sektöründeki en önemli tanıtım silahları arasında yer alan LED ekran teknolojileri açık hava reklamcılığında hemen her firmanın tercih ettiği ürün grupları arasında yer almaktadır. LED ekran sistemleri özellikle görsel bir platformda tüketicilere tanıtım yapmak isteyen firmalar tarafından vazgeçilmez reklam araçlarıdır. Açık hava reklamcılığında öne çıkan totem led ekran sitemleri, sağladığı mükemmele yakın görüntü ve yüksek çözünürlük sayesinde dikkat çekici bir reklam aracı olma özelliğini sürdürüyor. LED ekran teknolojilerinin açık havada görüntü sağlayabilmesi, açık hava reklamcılığına kademe atlatırken, sunumu zengin bu ürünlerle markalar ön plana çıkarılıyor. Totem led ekran isminde de anlaşılacağı gibi bir totem üzerine koyulan out door yani dış mekan LED ekran sistemleridir.

Totem LED ekranlar genel itibariyle belediyeler ve kamu firmaları tarafından kullanılmakla birlikte büyük işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

Bu LED ekran sistemleri sokak ve cadde kenarlarına koyulan modellerdir. Dış ortamdaki olumsuz koşulların etkilemediği Totem LED ekranlar gün ışı altında bile net ve canlı bir görüntü elde edilmesini sağlayan özellikleri, her tür görsel ve video gönderimi yapıyor olmasıyla LED’ler arasında tercih edilmektedir.

Totem LED ekran üretimi normal LED ekranlardan farklı olarak LED ekranın bir totem üzerine konulmasıyla gerçekleştirilir. LED ve totemin ayrı ayrı üretilmesi sebebiyle tüm parçaların kusursuz bir uyum içerisinde birleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu da Totem LED ekran üretimi yapan firmanın işinde profesyonel, uzun yıllardır bu teknolojilerde uzman ve yetişmiş eleman kadrosu geniş bir firma olmasını zorunlu kılmaktadır.

Fetih LED ekran uzun yıllara dayanan deneyimiyle tüm LED ekran çözümlerinde üstün hizmet anlayışı ve profesyonel hizmet kalitesiyle ön plana çıkmaktadır.

Dış mekan ve iç mekan LED’lerde üretim, montaj, tamir ve bakım işlemlerini geniş bir kadroyla sunan Fetih LED. Sektördeki en köklü firmalardan bir tanesi olmasının yanında LED ürünleri satın alan müşterilerin tercihlerinde ilk sıradadır. Totem LED ekran üretimi ve montajı işlerinin tamamında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği LED ekran projesiyle tam ve yerinde hizmet sunan Fetih LED. Anahtar teslim projeler tasarlamaktadır. LED ekran teknolojilerinin toptan satışını da yürüten Fetih LED teknolojileri LED sektöründe bilinirliği en yüksek firmalardan bir tanesidir.

Küçük bir ekiple çıktığı yolculuğunda kocaman bir aile olmayı başarmış Fetih LED teknolojileri, sektörün ihtiyacı olan LED ürünlerinin üretilmesi. Toptan satışının yapılması, bayileri için her ölçüde LED ekran hazırlanması. LED tabelaların kullanıma hazır ürün olarak imalatının yapılması. Anahtar teslim LED ekran, LED tabela proje çözümleri gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır.

LED sektöründeki bir numara ile tanışmak ve Totem LED ekran ile markanızı yıldızlaştırmak için http://www.fetihled.net/ internet adresinden iletişime geçebilirsiniz.

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