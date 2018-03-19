Bir tarihte, binlerce kişiye hisseli tapu satarak zevki sefa süren bir zatla tanışmıştım.

Bu zata; problemli tapuyu nasıl sattığını, insanları nasıl ikna ettiğini sorduğumda; “Bu memleketin ineği de sineği de bitmez” diyerek böbürlenmişti. Bu tapuları alanların okuma yazma oranının yüksek olduğunu, bundan dolayı okuma yazma artışına paralel olarak “keriz” sayısının da artığını söylemişti!

Benim siyasetin içinde olduğumu öğrenince; sizin müşterileriniz (seçmenleriniz) içinde de “keriz” sayısı hayli yüksektir deyivermişti!

Çiftlik bank bombası patlar patlamaz; Tosuncuğun müşteri gurubunun profiline baktığımda, yukarıda ifade ettiğim anekdotu hatırladım ve gülümsedim…

Maşallah okuma yazma oranı epey yüksek bir kitle, Tosuncuğa meze olmuş!

Tosuncuklar;

Ne kadar da çoklar…

Toplumsal hayatın her katmanında, bu tosuncukları görmek mümkün…

Her yerdeler ve kandırmaya da devam ediyorlar…

Siyasette ki; tosuncuklar,

Minberde ki; tosuncuklar,

Derneklerde ki; tosuncuklar,

Cemaat ve tarikatlarda ki; tosuncuklar,

Ekonominin içinde ki; tosuncuklar,

Meslek örgütlerinde ki; tosuncuklar,

STK’larda ki; tosuncuklar,

Tosuncuklar… Tosuncuklar… Tosuncuklar…

Vah ki vah…

Peki; bu tosunların semirmesine imkân veren milleti; masum ilan etmek mümkün mü? Onlar için ah vah etmek gerekir mi?

Şüphesiz ki; masumiyeti, kar zarar hesabı yapamamayı, algı operasyonuna denk gelmeyi yok saymadan, bu soruların cevabını vermeliyiz!

Şüphesiz ki; Kurunun yanında yaşında yanması hali söz konusudur…

Ancak ava giderken avlanmışların sayısının azımsanmayacak oranda olduğunu, hayat pratiğimiz içinde zaman zaman gördük. Bundan dolayı bence ah vah etmemiz için bir sebep yoktur…

Kaldı ki; masumiyetin yok sattığı bir süreçten geçtiğimizi, her birimiz kendi yaşamımızda görüyor ve yaşıyoruz!

Kandıranla kandırılan arasında oluşan psikolojinin arka planına dair derin analizler yapmak benim haddim olmadığı için, bu analizleri yapacak ehil insanlara çok iş düşmektedir!

Mesele, 16 yıldır iktidar destekçisi ahalinin kanma kandırma konusunda ki ölçüsü, psikolojisi, pozisyonu irdelenmeli…

Çiftlik Bank mağduruyum diyenler de aynı şekilde irdelenmeli…

Jet Fadıl mağdurları…

Yapı kooperatifi mağdurları,

Banker mağdurları,

Dernek mağdurları,

Siyaset mağdurları,

Müteahhit mağdurları,

Velhasıl tüm mağdurlar…

Demem o ki;

Bu kanma kandırılma işi epey netameli bir konudur!

Sonsöz;

Kurumsallaşmamış, kural kaide kanun denetim hukuk demokrasi yoksunu toplumlar, devlet organizasyonları ve örgütlü yapılar, kaçınılmaz olarak bu hastalıklı alanı oluşturur!