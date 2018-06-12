Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu‘nun (TOSFED) 25 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla FIAT ve Petlas sponsorluğunda düzenlediği ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinde ilk sezon, Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen 3. ve 4. yarışlarla tamamlandı.

3. ayak yarışını da kazanarak 3’te 3 yapan Onat Telkenar, son yarış öncesi kupadaki galibiyetini garantilemiş oldu. 3. ayakta ikinci sırada Reha Aybey yer alırken, üçüncülüğü Mert Kaya elde etti.

Elemeler ve finaller sonunda 320 aday arasından belirlenen 10 erkek 2 de kadın sürücünün, farklı formatlardaki 4 yarışta özel olarak hazırlanan Fiat Egea yarış otomobilleri ile mücadele ettiği 2017 sezonu, 18 yaşındaki genç sporcu Onat Telkenar‘ın zaferi ile sona ermiş oldu. Telkenar, 4 yarış sonunda topladığı 55 puanla TOSFED Yıldızını Arıyor projesini ilk kazanan isim olurken, Emre Şentürk ikinci ve Mert Kaya da üçüncü sırada yer aldı.

İlk 3 sırayı elde eden Onat Telkenar, Emre Şentürk ve Mert Kaya, bu sonuçlarla TOSFED adına Egea Gençler Kupası‘nda yarışmaya hak kazandılar. Genç sürücüler, 14-15 Temmuz tarihlerinde Ege Rallisi ile başlayacak olan kupada Tofaş Ar-Ge ve Fiat Motor Sporları Takımı tarafından geliştirilen Fiat Egea Hatchback ralli otomobilleriyle hiç bir ücret ödemeden yarışacaklar. TOSFED’in ilk yıldızı Onat Telkanar ise, ayrıca Finlandiya’da özel sürüş eğitimi ve yurt dışında bir yarış yapma imkanının sahibi oldu.