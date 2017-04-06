Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni 67 yaşındaki Neşet Demircan, 5 yaşındaki torunu Elif İnci’nin rölyefini yapıyor.

Neşet Demircan, Karabekir Mahallesindeki evinin altında kurduğu atölyede, rölyefler yapıyor. Oltu’nun tanınmış ve sevilen kişiliklerinin de rölyefini yapan iki çocuk babası Neşet Demircan, şimdilerde ise torunu Elif İnci’nin rölyefine çalışıyor. 1968 yılında Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 7 yıl ilkokul öğretmenliği yapan Neşet Demircan, “İlkokul öğretmenliği yaparken çok sevdiğim ve arzu ettiğim Ankara Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü kazandım. 1978 yılında resim bölümünü bitirdikten sonra Ağrı ve Oltu’da görev yaptım. 1998 yılında emekli oldum ve evimin altında kurduğum atölyede çalışmaya başladım. Kara kalem, portre, yağlı boya ve heykel çalışmaları da yapıyorum. Son zamanlarda daha çok heykel çalışmalarına ağırlık verdim. Atölyedemdeki Kurtuluş Savaşını anlatan bir rölyef çalışması var. Bu çalışmayı bir kurum veya kuruluşa bağışlamak istiyorum. Ayrıca 3 boyutlu ‘anarşi ve terör’ü işlediğim bir rölyef çalışmam daha var. Bu çalışmada terörün çirkin yüzünü buna karşılık insanların kucaklaşması ve birlikteliğini anlatan çeşitli figürler yer alıyor. Yine öteden beri çalışmayı çok istediğim ilçemizin tanınmış simalarından gönül gözü açık, halkın velisi olarak gördüğü Mehmet Kul ile Cevdet Özden’in rölyeflerini tamamladım. Şimdi de torunum Elif’in rölyefini yapıyorum. Sanat insanı rahatlattıyor ve huzur veriyor. Kötü düşüncelerden uzaklaştırıp, sevgiyi beslediğine inanıyorum” diye konuştu.

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