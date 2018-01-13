Genel Başkan Yardımcısı Torun, “iktidar 15 Temmuz’dan hiç bir ders almamıştır, Türkiye’yi eli kanlı bir cemaatin pençesinden kurtarmaya çalıştığını iddia eden AKP, eğitim başta olmak üzere yine her yerde başka cemaatlere yelken açmıştır.” dedi.

Ordu ili Perşembe ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu’nun önünde açılan standa dağıtılan kitapla ilgili yaptığı açıklamada;

“Milli Eğitim Bakanlığı’nı gerici politikaların ana üssü haline getiren, çocukların geleceğini cemaatlerin, tarikatların, dinci derneklerin eline teslim eden Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir. Eğitim sisteminde yaptıkları yanlışlıklar yetmiyormuş gibi bu sapık zihniyetlerle Bakanlıkta protokoller imzaladılar. Okullar gerici yapılar tarafından kuşatıldı. Valiler, Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri ne yapıyorlar? Kimdir bu Server, Hazar Derneği ve Düş Kütüphaneleri? Nedir bu ufka yolculuk kitapları, cemaatin bu uzantıları nereden alıyor bu cesareti, bunlara izinleri kim veriyor? Çocuklarımızın beyinlerini yıkamaya çalışan, onlari akıldan, bilimden uzaklaştıran bu hadsizlere bu imkanları kim tanıyor, ayrıca edindiğimiz bilgilere göre Çatalpınar Şehit Salim İlköğretim Okulu’nda da 5 TL’ye satılan bu rezil kitaplardan birde sınav yapacaklarmış, bu ne cüret?” dedi.

“Çocuklarımız kimlerin eline teslim edilmiştir? Bunun siyasi sorumlusu Sayın Bakan değil de kimdir?” diye soran Torun, Ordu’nun Perşembe ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu’nun önünde stand açanlar, Çatalpınar’da yine aynı kitabı dağıtanlar, buna izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve çocukların geleceğini karartmaya çalışanların hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.