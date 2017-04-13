Gaziantep’te, sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen ve ‘torbacı’ olarak tanımlanan kişilere yönelik günün ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

15 noktada düzenlenen kapıları açılmayan evlerinin kapısının koçbaşı ve balyozlarla kırıldığı özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. Uzun süren takip ardından uyuşturucu satıcılarını belirleyen polis, şüphelilerin adresleri ile bağlantılı olduğu kişileri de saptadı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık izniyle şafak vakti operasyonu başlattı.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kararı ardından aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 300 polis, zırhlı araçlarla şafak vakti Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıktı. Ekipler, çeşitli semtlerdeki şüphelilere ait 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşı ve balyoz kullanılarak açılması ile içeri giren ve şüphelileri yere yatırarak kelepçeleyerek gözaltına alan polis, evleri didik didik aradı. Operasyonda basılan Mithatpaşa Mahallesi’ndeki iki ayrı evin giriş kapısının operasyon veya baskınlara karşı 5 ve 6 kilitle güçlendirildiği ortaya çıktı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu konusunda eğitimli narkotik köpeği ‘Alex’in de kullanıldığı operasyonlarda evlerde arama yapan ekipler; 5 tabanca, 8 pompalı tüfek, 150 mermi, esrar, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 3’ü ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Bu arada baskın ile uyanan mahalle sakinleri ise polisin operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

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