Hırsın faydası da vardır, zararı da… “Kazanma hırsı” olmadan başarıya ulaşmak zordur, ama işi “ne pahasına olursa olsun” seviyesine getirmek, feci sonuçlar verebilir…

Bir konuda başarılı olmuş birinin, kendini “her konuda başarıya ulaşacak” biri sanmaya başlaması ise çok tehlikelidir…

Hele de o ilk başarı, “süper güç olduğu kabul edilen bir ülkede Başkan seçilmek” olursa…

Sıkıldınız belki ama bu yazımın konusu da Trump olacak… Çünkü öyle bir koltukta oturuyor ki, kendini hırsına kaptıracak yapabileceği tek bir hata, dünyayı yok edebilir…

…Ve o şimdi hırsının esiri olmuş durumda…

Şu ana kadar (dışa ve içe yönelik) yaptıklarının neredeyse tamamı, yüzüne gözüne bulaştı…

Kendi kurduğu ekip de dâhil, kimseyle anlaşamıyor… Son şans olarak “Amerikan Derin Devleti’nin vesayetine girmeyi” kabul ettiği ise açıkça ortaya çıkmış durumda…

Dışişleri Bakanı’nı bir tweet atarak kovması, o göreve İsrail yanlısı CIA Başkanı Mike Pompeo’yu tayin etmesi, CIA’nın başına “işkenceci kimliğiyle bilinen” bir kadını getirmesi, ve Neoconlar’ın şahin ismi John Bolton’ı da yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı seçmesi; ne yapmaya çalıştığının göstergesi…

Yani açıkça bir Savaş Kabinesi ve Konseyi kurmak peşinde…

Şu anda başlatılacak bir savaşın yeri ise kesinlikle Ortadoğu olacağı için, ister istemez ve acilen bizi de ilgilendiriyor…

Birkaç önce ABD basınında yer alan haberlere, gündem yoğunluğu nedeniyle gözlerden kaçtı… Bu haberlerde “ABD ordusunun, Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nden kalıcı olarak çekilmeyi düşündüğü, henüz net bir kararın alınmasına rağmen, bu planın uzun süredir masada olduğu” bilgileri vardı…

Türkiye’de pek çok kişinin “İncirlik’i kapatıp ABD’ye darbe vurmaktan söz ettiği” bir dönemde, hiç akma uygun gelmiyor bu haberler…

Tabii eğer işin altına gizlenmiş bir tuzak yoksa…

Türk kamuoyu, ABD’nin İncirlik’te depolanmış nükleer silahları olup olmadığını bile kesin olarak bilmiyor… Ya varsa..? Ya, örneğin Suriye, ya Akdeniz’deki bir denizaltıdan atılacak füze ile patlatılabilecekse bu bombalar..?

“Yok canım, olur mu öyle şey?” diyenler olacaktır şimdi… Ama dilerim Türkiye’yi yönetmekte olanlar yoktur bunların arasında..!