Topraksız domates hasadı

ADANA’da topraksız tarım teknikleri kullanılarak domates üretimi yapılan serada hasat şenliği düzenlendi.

Merkez Yüreğir İlçesi Abdioğlu Mahallesi’nde Davut ve Sezi Dağdemir çiftine ait 10 dönümlük seradaki şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. Dağdemir çifti, davetlilere bilgi verirken, modern ve ekolojik tarım altyapısına sahip serada, insan sağlığı ve gıda güvenliğinin ön planda olduğunu anlattı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da bu tür yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını vurgulayarak “Tarımsal açıdan gelişmişliğin bir işareti olarak gördüğümüz bu yatırımlar, ilimize ve ülkemize değer katmaktadır” dedi.

Program sonunda Sezi Dağdemir, yatırım sürecindeki desteklerinden dolayı Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel’e plaket vererek teşekkür etti.

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