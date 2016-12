Toprağa verilenler üniforma değil birer insan

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, son günlerde peşpeşe gelen şehit haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Şehit haberlerinin toplumu derinden sarstığını söyleyen Sertel, “Ölenler üniforma değil, toprağa verilenler üniforma değil, onlar birer insan ve hepsi birer ana kuzusu. O acıyı aileler yaşıyor. Biz gerçek anlamda o acıyı yaşamış olsak ve hissetmiş olsak burada Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni etkin bir görevle ve etkin bir yapıyla bu çocukların ölmemesi için, çocuklarımızın ölmemesi için harekete geçiririz. Bunu yapmadığımız sürece sadece gözyaşı dökeriz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, insanların yüzünün gülmediğini ve mutsuz olduklarını vurguladı. Yaşanan üzücü günlerin son bulması için TBMM’nin daha etkin ve etkili çalışması gerektiğini söylelen Sertel, “Şehitleri yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ya da buluştuğumuz cami avlularında çelenklerin altında namaz kıldıktan sonra onlara hakkımızı helal ederek uğurlamıyoruz.

Onları çok genç yaşta ve çok haksız bir biçimde bir şehit mertebesine ulaşmalarına rağmen, anne ve babalarından kopararak öbür dünyaya yolluyoruz. Canımız yanıyor. Ben şehitleri sadece uğurlamaya gitmiyorum arkadaşlar, İzmir ve çevresindeki on beş yıl önce, yirmi yıl önce şehit olanların ailelerinin evlerine gidiyorum. Her biri birer odalarını ayırmış, çocuklarının fotoğraflarıyla süslemiş ve her ölüm yıl dönümünde taze çiçekleri fotoğrafının yanına koyan aileleri biliyorum. O acıyı aileler yaşıyor. Biz gerçek anlamda o acıyı yaşamış olsak ve hissetmiş olsak burada Türkiye Büyük Millet Meclisini etkin bir görevle ve etkin bir yapıyla bu çocukların ölmemesi için, çocuklarımızın ölmemesi için harekete geçiririz. Bunu yapmadığımız sürece sadece gözyaşı dökeriz. Türkiye’de insanların yüzü artık gülmüyor. Türkiye’de insanlar mutsuz. Sokağa çıkın, bakın. Ankara sokaklarında yürüyün. İzmir, Çankırı, Artvin, Van, Hakkâri, Şırnak, hangi bölgede olursa olsun insanlar artık gülmüyor ve geleceğe ilişkin kara kara düşünüyor. Türkiye’de can güvenliği açısından düşünüyor, ekmek olarak düşünüyor, elektrik olarak düşünüyor, su parası olarak düşünüyor ve gerçekten çok büyük ekonomik sıkıntılarla birlikte bir de geleceğe yönelik endişelerini duyuyor” dedi. Atilla Sertel, konuşmasında ayrıca “Yeter artık! Türkiye katillerin, tacizcilerin, adam vuran çetecilerin ülkesi olmaktan çıksın. Ülkedeki tüm bu kaosa rağmen, AKP’nin gündeminin başka, halkın milli iradesini tek kişiye vermenin peşinde” dedi.

