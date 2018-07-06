Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer kılmak isteyen Rotaryanlar Birleşmiş Milletler’in 17 maddeden oluşan sürdürülebilir ve kalkınma hedeflerinin 6’sını hayata geçirmeyi temel hedef olarak belirlediler.

Yaşadıkları toplumun, yörenin insanına dokunmak, kendi profesyonelliklerinden elde ettiklerini tekrar topluma vermek üzere çalışan Rotaryanlar, yol gösterici, yol belirleyici, kanaat önderi rolünü üstlenmişlerdir. İlk olarak 1905 yılında Chicago’da kurulan kulüp çığ gibi büyüyerek bugün 200 farklı coğrafya 540 bölgede faaliyet göstermektedir.

Bölgelerdeki görevleri senelik olarak icra eden kulüp yöneticileri de her yıl 1 Temmuz’da aldıkları görevi 365 gün sürdürürler. Bölgelere ayrılan Rotary Kulüpleri içinde bizim bölgemiz 2430’uncu bölge olarak geçmektedir.

Bu yılki Uluslararası 2430’uncu Bölge Guvernörü görevini üstlenen Nuri Altan Arslan ve Kızılay Rotary Kulübü Başkanı Kutsal Eğilmez’le Rotary nedir, Rotary neler yapar, kimler Rotary olabilir ve yerel bazda yayın organları olan Mor Mektup’u konuştuk.

– Soru: Sizi tanıyabilir miyiz?

Arslan: 1964 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Ankara Koleji’nde tamamladım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. 1997 yılından bu yana Ankara Kızılay Rotary Kulübü’nde Rotaryan olarak insanlığa dokunmak için çalışmaktayım. 21 senedir Rotaryan’ım.

Rotary’de bütün görevler senelik icra edilir. Bu nedenle bende hersene çeşitli görevlerde bulundum. Bu yılda 1 Temmuz itibariyle de 365 gün sürecek Bölge Guvernörü görevine başladım.

Bölge Guvernörlüğü deyince Rotary’de coğrafi alanlar belli olur. Coğrafi alanlarda bölge numaraları vardır. Bölge numaralarından bizim bölgemizi kapsayan numara 2430’dur. Coğrafi olarak içinde bulunduğumuz bölge, dünyanın en büyük bölgesidir.

Sınırı Adapazarı’ndan Bilecik’i, Kütahya’yı, Uşak’ı içine aldığımızda, Antalya Kaş’a kadar dayanan sınırdan Anadolu’nun bütün doğusunu kapsar. Beraberinde 7 farklı ülkeden oluşur. Bunlar Türk Cumhuriyetleri diye adlandırdığımız Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışında dost ülkemiz Afganistan’dan ibarettir.

Ankara Kızılay Rotary Kulübü 19 Nisan 1974’de kurulmuştur. Ankara sınırları içinde kurulan 3’üncü Rotary Kulübü’dür. Şu an da bölgemde 93 Rotary Kulübü bulunmaktadır. Bunlardan 9’u yurtdışında, kalan 84 adedi yurtiçinde Anadolu’da bulunmaktadır.

– Soru: Rotary nedir açıklayabilir misiniz? Ne anlama geliyor?

Arslan: Rotary Türkçe’ye çevirdiğimizde dönme manasına gelir. Biz Rotary toplantılarında dönemsel faaliyetlerde bulunuruz. O dönemin faaliyetlerini her sene bir farklı yapı üstlendiği için dönerek toplanmaktan, nöbet değişerek toplanmaktan manalı bir anlam yükleyebiliriz.

Rotary Kulübü üyelerine Rotaryan denir. İki gençlik örgütümüz vardır birisi 18-30 yaş arasındaki gençlik örgütümüz olan Rotaraklar, onların üyelerine Rotaraktör denilir. Birde 12-18 yaş arasındaki gençlerin içerisinde bulunduğu İnteraklar vardır. Üyelerine de İnteraktör denir.

En önemli uluslar arası faaliyetlerimizden bir tanesi her yıl uyguladığımız gençlik değişim programlarıdır. Yaklaşık 10 ay süren bu programda gençler Rotaryanlerin evlerinde kalarak ülke değiştirirler. Her yıl dünya üzerinde 8 bine yakın genç bu program sayesinde ev ve ülke değiştirmektedir.

Sosyal ve kültürel açıdan zengin çocukların ülkeyi tanıtmak ve o ülkenin ona kazandırdıklarını farklı ülkelerde anlatabilmek adına seçilirler ve gönderilirler. Gençlik değişim programından yararlanarak hayatı değişen çok sayıda insan var.

– Soru: Bir sloganınız var mı?

Arslan: Evrensel sloganımız ‘kendinden önce insanlık’ dır. Her dönem Rotary 1 Temmuz’da başladığında tema ve logo değişir. Önümüzdeki dönem için kullanacağımız logo ‘ilham kaynağı olalım’ temasındadır.

Her dönem Guvernör değiştiği gibi, dünya başkanı da değişir. Tüm görevliler değişir. Bu değişim, bu seçimler göreve başlamadan 2 buçuk yıl öncesinde yapılır. Ben 2015 yılının Aralık ayından beri 1 Temmuz 2018’de görev yapacağımı biliyorum. Sistem hep öne doğru hazırlık yapmanıza imkan verecek şekilde kurgulanmıştır. Kurallarını kendi koyan bir sistemdir.

Her 3 yılda bir Rotaryanlerin önerilerinin değerlendirildiği ve 540 bölgeden birer delegeyle temsil edilen yasama konseyi adında bir anayasa toplantısı yapılır. Buraya bölgelerden ve kulüplerden yapılan önerilerin tamamı değerlendirilir. Delegasyonun kabul ettikleri yeni kural olarak kitaba girer. Bütün kuralları kendimiz oluştururuz.

– Soru: Kurallar bölgelere göre farklılık gösteriyor mu?

Arslan: Hayır, bütün ülkeler, bütün kulüpler için kurallar aynıdır. Üstümde gördüğünüz kıyafet 540 bölgede 150 bin kişilik bir ekonomi yaratmış durumdadır. Sene sonlarında önce bölgelerimizde toplantılarımızla yaptıklarımızı değerlendiririz ve iyi işleri ödüllendiririz.

Bir benzeri de konvasyon adı altında uluslararası manada yapılır. Bu konvasyonlarda dünya üzerinden yaklaşık 50 bin kişi buluşur ve yapılanları kutlarlar. Geçtiğimiz günlerde Toronto’da bu konvasyon gerçekleştirildi. Gelecek yılda 1-5 Temmuz tarihleri arasında Hamburg’da yapılacaktır.

– Soru: Rotary Kulübü’nün faaliyetleri nelerdir?

Arslan: Rotary Kulübü 1905 yılında Amerika Chicago’ da dört göçmen tarafından kurulan bir sosyal dayanışma kulübüdür. Üretilenleri yani toplumun verdiğini topluma iade etmek amacıyla kurulan bir yapıdır. Çığ gibi büyümüş, bugün 200 farklı coğrafyada 540 bölgede faaliyet göstermektedir. Dünya da 1 milyon 200 bini aşkın 36 bin kulüpte Rotaryan bulunmaktadır.

Bu Rotaryanlar her hafta en az bir buçuk saat dünya meselelerini konuşmak üzere bir araya gelirler. Yaşadıkları toplumun, yörenin insanına dokunmak, kendi profesyonelliklerinden elde ettiklerini tekrar topluma vermek üzere çalışırlar. Asla bir yardım örgütü değildirler. Daha çok yol gösterici, yol belirleyici, kanaat önderi rolünü üstlenmişlerdir.

Bir farklı özelliğimiz ise kulüplerin içindeki üyelerin hemen tamamı farklı meslek gruplarını temsil ederler. Bu durum da kulüplerde farklı enerjiler doğurmak, kulüplerin yapabilirliklerini arttırmaktadır. Temel hedefimiz Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir, kalkınma hedeflerinden 17 tanesinden 6’sını içermektedir.

Bunlar ilk etapta barış ve anlaşmazlıkların çözümü, hastalıkların önlenmesi, temel okur-yazarlık ve eğitim, kadın ve çocuk sağlığı, temiz su ve hijyen, ekonomik ve toplumsal kalkınma olarak 6 temel alandaki sorunlarla mücadele temel hedefimizdir.

Rotary 2 temel tüzel kişilik üzerine kurulmuştur. Birisi bizlerin kulüp üyesi olarak üye olduğumuz Uluslar arası Rotary Teşkilatı diğeri ise Rotary Vakfı’dır. Rotary Vakfı tüm dünyada bu söylediğim 6 alandaki sorunlarla mücadele etmek için üretilen projeleri finansal olarak destekler. Bu finansmanları da yine Rotaryanlar karşılar.

Çocuk felciyle mücadele 1986 yılında Rotary Kulübü belki de bir sivil toplum kuruluşunun en büyük cesaretle kalkıştığı bir mücadelenin içine girmiştir. Bugün dünya da sadece iki ülkede Afganistan ve Nijerya’da görülmektedir.

2017 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sadece 6 vaka tespit edilmiştir. Mücadele devam etmektedir, mücadelenin finansal olarak en büyük destekçilerinden biriside Bill Gates Vakfı’dır. Şu ana kadar 355 milyon Amerikan Doları bağışlamışlar.

Fakat bunu yeterli bulmadıkları için Rotaryanların bu finansal kaynağı doğru alanda kullandıklarına emin oldukları için bugün rakam 1 milyar 850 milyon dolara ulaşıncaya kadar her bir dolar bağışı 2 dolarla desteklemektedirler. Dolayısıyla bu hastalıkla mücadeleye son vermek için çok az bir zaman kalmıştır. Bu mücadeleyi sonlandırdıktan sonra da daha büyük mücadelelerin içine gireceğimiz kesindir.

– Soru: Kulübe üye olmak isteyen biri ne gibi kriterleri karşılamalı?

Arslan: Kulüp üyesi olabilmenin en büyük şartı saygın bir iş insanı olmaktır. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun, finansal kriterlerle değil, ahlaki kriterlerle mesleğinizde saygın ve başarı sahibi bir insan olmanız beklenir.

Bunun neticesinde bir Rotaryan’ın size referans olmasıyla herhangi bir Rotary kulübüne üye olmanız mümkündür.

Biz herhangi bir merkeze sahip örgüt değiliz. Derneklerimiz herhangi bir dernek binasına sahip değildir. Bütün Rotary Kulüpleri halka açık, özellikle şehrin bilinen otellerinde toplanırlar. Bunun nedeni ise iş insanlarının seyahat etmeleri sonucunda kendilerini yakın ettikleri diğer iş insanlarıyla rahatça buluşabilmeleri içindir.

Toplantı yerleri tamamen afişe bir biçimde tüm Rotaryanler hatta toplum tarafından bilinmekte. Otellerin girişlerinde hangi kulüplerin, hangi gün ve saatte toplandığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Herhangi bir gizlilik içermektedir.

Önümüzdeki dönem çok önemli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak üzere 6 Temmuz’da İtalya Büyükelçiliği’nde yapılacak döneme merhaba resepsiyonunda bir takım iş birliği protokollerimizi ilan edeceğiz. Bunlar arasında UNICEF, Türk Eğitim Vakfı, Koruyucu Evlat Edindirme Vakfı gibi vakıflar bulunmakta.

– Soru: Mor Mektup iletişim organından bahsedebilir misiniz?

Arslan: Biz Rotaryanler kulüplerimizin ve bölgelerimizin yaptıklarını dünyayla paylaşmak, kulüp üyelerimizin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak, yaptıklarıyla gurur duymalarını sağlamak üzere uluslar arası, ulusal ve yerel bazda yayınlar çıkartırız. Uluslar arası bazdaki yayın organımızın adı The Rotaryan’dır. Her ay Rotary International tarafından yayınlanır. Yerel ve ulusal bazda İzmir menşeyili Rotary dergimiz vardır. Tüm Türkiye’de ki Rotary faaliyetlerini yayınlar.

Bölgesel bazda da her dönem, 1 Temmuz’da başlayıp 30 Haziran’da biten o dönemin lideri olan Guvernör bölgesinde olan olayları, bölgesindeki kulüplerin ve Rotaryanların duyması için bir yayın organı tasarlar.

Mor Mektup’ta önümüzdeki dönem için yani 1 Temmuz 2018’den 30 Haziran 2019 dönemini kapsayan faaliyetlerin yayınlanacağı, aylık olarak yürütülen bir yayın organıdır.