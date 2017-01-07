Topbaş Metro yapıyor Gökçek ise seyrediyor

İstanbul Metrosu 150 Ankara ise sadece 36,5 kilometre Başkent Türkiye’nin gözbebeği olmalı. Buna itiraz eden olur mu? Hiç sanmam Peki, neden olamıyor?

Öncelikle Metro konusuna bakalım.

Merhum Ali Dinçer 1978 yılında yani tam 38 yıl önce Kızılay’a ilke kazmayı vuruktan bu yana Ankara’ya kaç kilometre Metro yapılmış?

Sadece 36,5 Kilometre.

İstanbul ise 150 Kilometreye dayandı ve 149,5 Kilometre ile Ankara’yı dörde katladı.

Bu yazımı okuyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “orası İstanbul nüfus ne kadar biliyor musun? “ diye soracak bana.

Ben de “Başkan burası da Başkent biliyor musun?” Diye yanıt vereceğim.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakan, Bakanlar yani özetle burada yani Başkentte.

Devletin Bütçesi de burada.

Melih Başkan, web sayfasına baktım belediyenin Metro konusunda hiçbir hedefini göremedim.

Sana zahmet İstanbul Metro’sunun şu web sayfasına bakar mısın?

http://www.istanbulunmetrosu.com/AnaSayfa.aspx

Bir de Ankara Metrosunun şu web sayfasına bakar mısın?

http://www.ankarametrosu.com.tr/

Ne gördün?

Utandın mı?

Ben ne gördüğü ya da aradaki farkı yazayım da Ankaralılar da sana hesap sorsunlar.

2004 öncesi İstanbul’da Metro: 45,1 Kilometre yani Ankara’da bugün ulaştığından daha uzun.

Ayrıca sen 1994’den bu yana 4 kez seçilerek 22 yıldır görevdesin.

2004 – 2016 Yılarında İstanbul 149,5 Kilometre.

Ankara: 36,5 Kilometre.

2016 – 2019 hedefi İstanbul’un ki devam eden inşaatlar var: 489,15 Kilometre

Ve sıkı dur koltuğunun kollarına da sıkı yapış yoksa aşağıda yazacağımı okuyunca düşersin Makam Koltuğundan Melih Başkan.

2019 Sonrası tam 1.000,15 Kilometre…

Bravo sana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş.

40 yıllık gazeteci olarak seni alkışlıyorum.

Ah be Melih Başkan 22 yıldır çok iyi siyaset yapıp koltuğunu koruyorsun da Metro işinde de başarılı olup alkışları hak etseydin ya.

Gelelim Bize gelen mesajlara.

Gaziosmanpaşa, Kırkkonaklar, Oran, İncek, başta Ankaralılar Metro istiyor.

Yok, öyle topu Ulaştırma Bakanlığına atmak.

Duyuyorum ki Ankaralılara, “Artık Metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığa yapacak “ diyormuşsun.

Keçiören Metrosunun açılış ilanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın yanlarında en sağda fotoğrafın var ya işte bunu gösterir sorarım sana;

Onlar her zaman eleştirdiğin CHP’liler mi?

Haydi, Başkan kolları sıva 22 yıldır önem vermediğin Metro yatırımları için çalış bakalım.

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