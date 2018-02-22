‘Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini Ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’ne bu yıl Habib Bektaş layık görüldü

1999’daki Yalova depreminde hayatını kaybeden dilci, eğitimci, yazar Beşir Göğüş için ailesi ile Dil Derneği’nin birlikte düzenlediği ödül her yıl bilimciler ve yazıcılara veriliyor.

Yazar Beşir Göğüş’ün ailesi ile Dil Derneği’nin birlikte düzenlediği “Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü” Habib Bektaş’ın Tombik Balık adlı yapıtına verildi.

Dil Derneği, Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülünün amacının, Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim/öğretimine, çocuklarımıza verdiği emeğe ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtilereködülü her yıl bu amaç doğrultusunda Türkçeyi oya gibi işleyen bilimciler ve yazıcılara verdiklerini açıkladı

Bu yıl bir çocuk romanına verilmesi kararlaştırılan ödüle 28 yapıt aday oldu. Dilek Göğüş Ülgüray, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever, Ayla Çınaroğlu ve Zekeriya Kaya’dan oluşan seçici kurul ödülü Habib Bektaş’ın Tombik Balıkadlı yapıtına vermeyi oybirliğiyle karar verdi.

BEŞİR GÖĞÜŞ’ÜN 103. DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Habib Bektaş’a ödülü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan törenle verilirken Beşir Göğüş’ün de 103. doğum günü kutlandı.

Belin Çelebi’nin sunduğu ödül töreni Deniz Ülgüray Sungurlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Habib Bektaş’a ödülünün verilmesinin ardından Sevda Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dostluğun Sesi Vokal Grubu bir dinleti sundu.

‘Çocuklar ve Biz’ başlıklı açıkoturumda yönlendirici, yazar İnci Gürbüzatik, konuşmacılar ise Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, yazar/hukukçu Eray Karınca ile akademisyen Belkıs Tekmen oldu.

İnci Gürbüzatik dünyada ve ülkemizde çocukların durumundan, çocuk tacizleri ve evliliklerinden söz ederek Eray Karınca’ya “Çocuklarımızı niye koruyamıyoruz?” sorusunu yöneltti.

Eray Karınca özellikle son on yılda çocuk aleyhine çıkarılan yasa ve yönetmeliklere değinerek çocuk tacizi, erken yaşta evlenme ve çocuk doğurma vb. konularda sayısal değerleri izleyicilerle paylaştı.

Yardımcı Doç. Dr. Belkıs Tekmen ise erken çocukluk döneminde değişen anne-baba rolleri ile Türkiye ve dünyadan, özellikle de İskandinav ülkelerindeki okul öncesi eğitimde bizdekinden çok farklı anne-baba rollerinden örnekler verdi.

Sevgi Özel Cumhuriyetin kurucu devrim yasalarından uzaklaşılması nedeniyle bütün bu çocuklara ilişkin olumsuzlukların yaşandığını belirterek laik eğitim olmadan olmayacağının altını çizdi. Çocuk istismarı sözünün, sanki yaşanan korkunç olayların üstünü örttüğünü belirterek bunun apaçık cinsel saldırı olduğunu vurguladı ve herkesi çocuklara yapılanlara karşı suskun kalmamaya çağırdı. Bu karanlık günlerin böyle gitmeyeceğini ancak karanlık günlerin örgütlü olarak aşılacağını söyledi.

Gazetemiz köşe yazarlarından Yahya Aksoy ödül ile ilgili şu görüşlere yer verdi; “Habib Bektaş dünya yazarı olarak çocuk edebiyatı yerin de yer alacaktır. Türkçenin kültürümüzün en önemli temsilcisidir. Eserleri çocuklar tarafından da bilmektedir” dedi.

HABİB BEKTAŞ KİMDİR?

Üretken bir yazar olan Habib Bektaş, Salihli’de doğdu. Almanya’da ve Türkiye’ de yaşıyor; şiir, roman, öykü ve oyunları hem Türkiye’de hem Almanya’da yayımlanıyor. “Gölge Kokusu” (1999) adlı yapıtı İnkılap Roman Ödülü’ne değer görüldü; bu yapıt “Eylül Fırtınası” adı altında Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı. Bektaş, “Cennetin Arka Bahçesi” adlı romanıyla Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülünü kazandı (2000); bu yapıt Yunancaya da çevrildi. Çocuklar öykü, şiir, romanlarla Türkçenin müziğini içselleştirerek büyüsün isteyen, onlara deyimleri ve atasözlerini de öyküleriyle anlatan Bektaş’ın birçok çocuk kitabı bulunuyor.