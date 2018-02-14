“Türkiye, Orta Doğu’da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak. Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ’a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor. Böylece alandaki ABD güçlerini riske atmış oluyor.”

Bu sözler, ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats’un Senato İstihbarat Komitesi’ndeki “Dünya Genelindeki Tehditler” konulu panelde yaptığı konuşmanın ana mesajı…

Şimdi Amerikalı senatörler çok kızmıştır bize…

Aralarında “Bu Türkler kendilerini ne zannediyorlar?” diye söylenenler bile olmuştur…

E haklı(!) adamlar… Yapılmaya çalışanı tam anlamadan kendi derin devletlerinin sahneye koyduğu oyunları alkışlamaya alışmışlar bir kere… Gerçi aralarında DEAŞ’ın ABD tarafından kurulduğunu bilenler vardır ama fark etmez…

Çünkü “DEAŞ’a karşı mücadelenin” ne anlama geldiğini bilir onlar… Asıl önemli olan, bu “savaşmaktan başka bir şey düşünemeyen” güruhu, Amerikan çıkarları doğrultusunda kullanmaktır…

ABD’nin bölgede sürekli çatışmadan yana olduğunu gösteren b.aşka işaretler de var…

Coats’un Senato İstihbarat Komitesi’nin sitesinde yayınlanan raporundaki, “Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirecek veya giderek artan askeri geri kalmışlığı yok edecek güçte değil. Ama isyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek güçteler.” görüşü gibi…

…Ve ABD Afrin’de Türkiye ile doğrudan bir savaşa girmenin olası getirileri ile olası ve götürülerinin hesabını yapıyor…

Asıl amaç, PKK’yı İskenderun’dan denize açmak…

Bunun için öncelikli olarak Amanos’a terörist takviyesi ve eylem yoğunluğu planlanıyordu… Ardından hendek provokasyonlarına benzer sabotajlarla bölge halkının İskenderun ve çevresine göç ettirilmesi gelecekti ve en az 30 bin kişi göçe zorlanacaktı… Siviller arasına PKK sempatizanları ve afişe olmayan teröristler yerleştirilecek ve böylece İskenderun’un toptan ele geçirilmesine yönelik plan başlatılmış olacaktı…

PKK’nın bu kadar ayrıntılı planları yapabilmesi imkânsız… Tıpkı planlar konusunda kendine yardım ediyormuş gibi görünen ABD’nin asıl amacını görebilmelerinin de imkânsız oluşu gibi…

Başta ABD olmak üzere, ellerini bölgeye sokmuş bütün emperyalist güçlerin hedefi “insanlardan arınmış bir Ortadoğu” yaratmak… Üstelik her geçen gün, hedefe biraz daha yaklaşıyorlar..!