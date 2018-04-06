Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’leri geleceğe hazırlamak için ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesini başlattı.

TOBB başlattığı projeyle, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri, Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. Proje kapsamında TOBB, Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Skor” ile KOBİ’lerin Dijital Skor’unu ölçecek ve dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası belirleyecek.

Seminerde teknolojik yeniliklerede yer verilirken robot Sanbot’ta ilgi odağı oldu. Sevimli Sanbot’la fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılar sıraya dizildi.

KOBİLERE YENİ YOL HARİTASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlattı. KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlatılan proje ile TOBB, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu.

Yapılan işbirliği kapsamında ilk olarak, Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen Dijital Skor sayesinde, TOBB’un temsil ettiği işletmelerin dijitalleşmedeki durumları ortaya konulacak ve dijital ihtiyaçları belirlenecek. Ardından Vodafone danışmanları tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlerle, işletmelere özel çözümler sunulacak. İşletmeler ayrıca, 7 ilde düzenlenecek e-ticaret ve dijitalleşme eğitimlerine katılarak, dijital mentorluk desteği de alabilecek.

Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına konuşan GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak için dijitalleşmenin önemini vurgulayarak; “Biz de Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için TOBB olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Her alanda teknolojiyi kullanıyoruz. TOBB’un üyelerine sunduğu her hizmeti dijital hale getiriyoruz. Gururla söylüyorum, 81 ilde, 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsamızda bunu başardık. Artık üyelerimiz evlerinden ofislerinden hiç çıkmadan tüm belgeleri cep telefonlarına indirebiliyor.

Teknolojiyi kullanarak şirket kurma süresini 1 haftadan 1 saate indirdik. Kısa vadede şirket kuruluşunu tamamen online platforma taşımayı hedefliyoruz. Ve işte şimdi burada Vodafone ile birlikte Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatıyoruz.” dedi.

REKABETİ DİJİTAL OLAN KAZANACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise yaptığı konuşmasında, “Rekabetin büyük olanının değil, dijital olanının kazanacağı doğrultuda yeniden şekillendiği bu süreçte, Türkiye’nin KOBİ’lerini daha iyi bir geleceğe taşıyacak bu önemli projenin, bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamda faaliyetlerimizi Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürdürüyoruz. Türkiye’yi dijitalleşmeye götürecek yolda “Yarına Hazırım” Platformumuzla işletmeler için uçtan uca çözümler sunuyor, iş yapış şekillerini dönüştürmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

TOBB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle ise; toplam girişim sayısının yüzde 90’dan fazlasını, istihdamın yüzde 73,5’ini, ülkede elde edilen toplam cironun ise yüzde 62’sini oluşturan KOBİ’lerimize çok daha yakından temas edebilme fırsatı yakalamaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece işletmelerin dijital iş ortağı olma iddiamızı da bir adım ileri taşıyoruz” dedi.

TÜM KOBİ’LERİ KUCAKLIYORUZ

Sözlerine devam eden Şahin, “İşbirliğimiz Türkiye’deki tüm KOBİ’leri kucaklayan bir yapıya sahip. Rekabetin büyük olanın değil, dijital olanın kazanacağı doğrultuda yeniden şekillendiği bu süreçte, Vodafone olarak KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları noktalarda geliştirdiğimiz çözümlerle yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Dijital Skor uygulamasını kurumsal müşterilerimizin daha iyi bir gelecek için ulaşmak istedikleri dijitalleşme hedefine hizmet etmek üzere geliştirdik. Bu uygulama, Türkiye’de liderliğini yapmaya aday olduğumuz dijitalleşmenin en somut adımlarından biri olma özelliğini taşıyor ve daha rekabetçi, yeni nesil bir özel sektörün oluşmasına katkı sağlıyor. Buna göre Vodafone abonesi olan işletmeler, dijital skorlarını hesaplayarak, profillerine göre teknoloji ihtiyaçlarını belirleyip; verimliliklerini artıracak çözümlere ulaşabiliyorlar. Bu çözümleri, tüm işletmelerin dijitalleşmeye eşit oranda erişimini sağlayabilmek hedefiyle, önemli avantajlarla sunmaya özen gösteriyoruz” ifadelerinde bulundu.

KOBİLERE İNDİRİMLER SAĞLANACAK

TOBB, KOBİ’lerin Dijital Skor’larının hesaplanmasının ardından ihtiyaçlarının ortaya konulmasıyla danışmanlık, eğitim ve mentorluk alabilecekleri işbirliği kapsamında 7 ilde eğitim serisi düzenleyecek.

Eğitimlerin ilki, projenin tanıtımının da yapıldığı 5 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirildi. İşbirliği kapsamında Vodafone şirketlere dijital skor hesaplama, ihtiyaç haritası belirleme, dijital çözümler sunma ve danışmanlık desteği verecek. TOBB’un temsil ettiği ve Vodafone abonesi olan işletmeler, Vodafone’un Güvenli Net hizmetinden 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca Vodafone KOBİ’lere iletişim ve sabit çözüm hizmetlerinde yaklaşık 1.000 TL’lik indirim fırsatı sunacak. GittiGidiyor ise işbirliği kapsamında Vodafone abonelerine ihtiyaca göre yıllık 5 bin 400 TL’ye varan Pro ya da Mega Mağaza aboneliğini ücretsiz sunacak.

Diğer yandan, yine GittiGidiyor’dan 1.000 TL değerinde ücretsiz Geleceğim E-Ticaret eğitim hakkı, rehberlik hizmeti ve Günün Fırsatı alanına hızlı teklif gönderip uygun fiyatlı ürünlerin fırsatlar arasında görünebilmesi gibi imkânlar da Vodafone abonelerine özel olarak sunulacak. Ek olarak GittiGidiyor’da listelenen ürünler, GittiGidiyor ana sayfasında da yer alacak ve Vodafone’lu KOBİ’ler özel sayfasından alıcılara sunulabilecek.

Toplantı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in katılımlarıyla düzenlendi. Katılımcılara seminer aralarında küçük hediyeler dağıtıldı.