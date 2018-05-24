Türkiye büyük bir devalüasyon yaşıyor. Yani Türk Lirası yabancı paralar, özellikle de dolar karşısında sürekli eriyor.

Bunun sonucu ihraç ettiğimiz ürünler ucuzluyor, ithal ürünlerin fiyatı artıyor.

Her devalüasyon kaçınılmaz olarak yüksek enflasyonu beraberinde getirir. Bu defa da öyle olacak.Faizlerin yükselmesi, yatırımların azalması, işsizliğin artması devalüasyonun diğer önemli sonuçları olarak görülebilir.

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Peki, bunun siyasi sonuçları olur mu?

Cumhuriyet tarihine yakından baktığımızda büyük devalüasyonların ardından siyasette adeta deprem niteliğinde değişiklikler olduğuna tanıklık ediyoruz.

İlk büyük devalüasyon 1946’da CHP lideri İsmet İnönü başbakan iken yapıldı, paramızın değeri dolar karşısında yüzde 116 düşürüldü.

Bunun siyasi sonucu 1950 seçiminde görüldü.

CHP iktidardan düştü, DP iktidar oldu, Celal Bayar cumhurbaşkanlığına, Adnan Menderes başbakanlığa geldi.

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Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük devalüasyonu DP iktidarı döneminde yaşandı. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 218 değer kaybetti.

Bunun siyasi sonucu da askeri darbe oldu. 27 Mayıs 1960’da ordu yönetime el koydu.

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1970’de Süleyman Demirel’in AP’sinin iktidarda olduğu dönemde bir devalüasyonla daha karşı karşıya geldik. Dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 66 değer kazandı.

Bunun siyasi sonucu 12 Mart 1971’de ordunun bir muhtıra ile yönetimi ele geçirmesi şeklinde ortaya çıktı.

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24 Ocak 1980’de ise yine büyük ölçekli bir devalüasyonla Türk Lirası dolar karşısında yüzde 51.5 oranında değer yitirdi.

Bunun siyasi sonucu da 12 Eylül 1980’de ordunun iktidara bir kez daha el koyması şeklinde yaşandı.

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2001’de Bülent Ecevit liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde Türkiye büyük bir devalüasyon daha gördü. Paramız, dolar karşısında yüzde 100’e varan bir oranda değer kaybına uğradı.

Bunun siyasi sonucu ise 2002 genel seçiminde kendini gösterdi, devalüasyon yapan koalisyon hükümetindeki tüm partiler baraj altında kalırken Ak Parti tek başına iktidara geldi.

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Özetleyecek olursam, devalüasyonun hemen her zaman ciddi siyasi sonuçları oluyor.

Dilerim bu defa siyasi iktidar gerekli önlemleri vakit geçirmeden alır, devalüasyonun büyük krizlere, çalkantılara, depremlere, tsunamilere yol açmadan aşılmasını sağlar.