Tiyatroyla geçen 40 yıl

KARŞIYAKA Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar, tiyatroda 40. yılını sahnede kutladı. Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede Hocalar’ın 40 yıllık tiyatro yaşamından kesitler sunuldu, konuşmalar yapıldı.

Daha sonra sahneye çıkan Hocalar, TOBAV Genel Başkanı, oyuncu ve yönetmen, Devlet Tiyatroları eski Genel Başkanı Tamer Levent’in yönetmenliğini yaptığı, savaştan kaçan bir askerin yaşadıklarını anlatan, ‘Domuz Ahırı’ isimli iki kişilik oyunda sahne aldı. Yıllardır yönetmenlik yapan Zekeriya Hocalar, sahnedeki performansı nedeniyle salonu dolduran tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

SUNUM VE TİYATRO

Özel olarak hazırlanan gece, Zekeriya Hocalar’ın geçmiş yıllarda sahnede oyuncu ve yönetmen olarak çekilen fotoğrafların sunumu ile başladı. Daha sonra ise Karşıyaka Belediyesi eski başkanı, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Kosova ve Makedonya’dan geceye katılan sanatçıları ile Hocalar’ı yakından tanıyan sanatçıların konuşmaları ile sürdü. Zekeriya Hocalar’ın meslek aşkının büyüklüğünü anlatan konuşmacılar, “Tiyatroda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak büyük emekler verdi. Sanatı her zaman çok önemsedi, sanatla iç içe yaşadı. Yetiştirdiği öğrenciler arasında önemli yerlere ulaşanlar oldu. Bu başarılarının daha nice yıllarda sürmesini diliyoruz” dedi.

Konuşmalardan sonra Zekeriya Hocalar’ın Gamze Vardar ile oynadığı Athol Fugard’ın yazıp Lale Eren’in çevirisini yaptığı oyun sahnelendi. Savaştan kaçıp domuz ahırında saklanan bir askerin ruhsal çalkantılarını anlatan oyun hem konusu hem de de oyuncuların performansı ile büyük beğeni topladı.

ZEKERİYA HOCALAR

Yugoslavya Prizren doğumlu Zekeriya Hocalar, tiyatroya buradaki Türk Tiyatrosu’nda başladı. Profesyonelliğe ise Makedonya’da Halklar Tiyatrosu’nda başlayan sanatçı, 1991 yılında Türkiye’ye gelip İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da kurduğu tiyatro toplulukları ile oyunlar sahneleyen sanatçı, 1996 yılında Karşıyaka’ya yerleşti. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nu 1996 yılında kuran sanatçı, 20 yıldır Karşıyaka’da tiyatro kursları düzenleyip oyunlar sahneliyor. Ulusal kanallarda yayınlanan birçok dizilerde de roller alan, sinemalarda oynayan sanatçı, başarıları nedeniyle ulusla ve uluslararası pek çok ödül sahibi.

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