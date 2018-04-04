Ankara’da belirli bir tiyatro kitlesi var ancak o kitle haricinde insanlar tiyatroya gitmiyor. Tiyatro yeni neslin ilgisini çekmeyi başaramıyor. Bunun başlıca nedeni oyunların eski oluşu ve yeni neslin ilgisini çekecek oyunların olmayışı. Tiyatro severlerin şikayeti ise zamanında çıkmayan Devlet Tiyatrosu Program kitapçıkları.

Ülkemizde tiyatro, kuruluşundan bugüne Başkentin Kültür-Sanat gündemini elinde tuttu, laik, demokratik, özgürlükçü çizgisiyle Türk tiyatrosunu biçimlendirdi. Toplumla bütünleşmeye, ayna tutmaya, empati kültürünü geliştirmeye, tarihimizi anlatmaya, geleneklerimizi kültürel değere dönüştürmeye, ülkemizin hatta dünyanın gündemini oluşturan sorunları tartışmaya devam etti.

Tiyatro macerası 80 yıl önce “Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi’nin 1940 yılında kurulmasıyla başladı. Bu sahne ilk temsilini 1941 yılının 2 Nisan’ında Giacomo Puccini’nin “Tosca” operasından İkinci Perde ile Carlos Goldoni’nin “Otelci Kadın” oyununu oynayarak verdi.

İLK MEZUNLAR 1941 YILINDA

Konservatuvar ilk mezunlarını 1941 yılı 2 Haziran’da verdi. İlk mezunlar tiyatro bölümünden Muazzez Yücesoy, Melek Saltıkalp, Nermin Elgül, Ertuğrul İlgin, Mahir Canova, Salih Canar, Nüzhet Şenbay, Esat Tolga’dır.

Yıl 1949’u gösterdiğinde ise Tatbikat Sahnesi’nin çalışmalarını Devlet Tiyatroları sürdürdü. “Devlet Tiyatro ve Operası’nın Kuruluş Yasası” 5441 yasası gereğince; Devlet Tiyatrosu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak “Devlet Tiyatro ve Operası” adıyla kuruldu. Muhsin Ertuğrul Genel Müdürlüğe getirildi.

Bu yıllarda tiyatroya büyük önem gösterildi. 1949-50 arasında 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 14 yeni oyun sergilendi. Oyunlar güncellenmeye, yeni oyunlar eklenmeye devam etti ve 1951 yılında 2 çocuk oyunu toplamda 10 yeni oyun sahneye konuldu.

Her yeni yıl beraberinde yeni oyunları da getirmeye devam etti. 1951-52 arası ise 1’i çocuk oyunu olmak üzere 9 yeni oyun daha sahnelendi. Sahnelenen yeni oyun sayıları 1952-1953 yılında 3’ü çocuk oyunu toplam 14 oyun, 1953-1954 1’i çocuk 9 yeni oyun, 1954-1955 2’si çocuk 17 yeni oyun, 1955-1956’da yeni çocuk oyunu toplamda 16 yeni oyun, 1957-1958 sezonunda 2’si çocuk 17 yeni oyun, 1958-1959’da 3’ü çocuk toplam 16 yeni oyun, 1959-1960 sezonunda ise 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 16 yeni oyun sahnelendi.

ANKARA DEVLET TİYATROSU KURULDU

Tarihler 1 Ocak 1985 yılını gösterdiğinde Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kuruldu. Bu yıllarda tiyatromuz kendini oldukça güncel tutmayı başardı. Her yıl eklenen yeni oyunlar tiyatroya verilen değerin önemli bir göstergesidir.

2000’li yılların başına kadar hemen hemen her yıl tiyatrolarımıza yeni oyunlar eklendi. 2000’li yıllardan sonra da her ne kadar yeni oyunlar eklense de bu durum seyrekleşmeye başladı.

Sürekli güncellenen tiyatromuz belirli bir kitle kazanmayı başardı. Özellikle Ankara’da tiyatro kültürü oluştu. Ancak son dönemlerde tiyatromuzun gerek kendini yeteri kadar güncelleyememesi, gerek tiyatrolarımıza yeterli özenin gösterilmemesi potansiyel yeni tiyatro izleyicisini salonlara çekmeyi başaramadı. Bu durumun bir diğer nedeni de oyunların eski oluşu.

Buna rağmen sergilenen çoğu oyuna önceden bilet almadan yer bulamıyorsunuz. Ankara Devlet Tiyatroları’na bağlı oyun sergilenen Altındağ Tiyatrosu, Akün Sahnesi, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Stüdyo Sahnesi, Ziraat Sahnesi, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi ve Şinasi Sahnelerinin ortalama kapasitesi 4 bin kadar.

Ankara nüfusu 5 milyon 526 bin 701 ve 15-34 yaş aralığında ki genç nüfus 1 milyon 717 bin 82, 60-74 yaş aralığında ki yaşlı nüfus ise 510 bin 815 kişi.

Yani tiyatroya gitme potansiyeli olan öğrenci ve emekli sayısı toplamda 2 milyon 227 bin 897 kişi. Bu rakam mevcut sahne kapasitesinin çok üstünde. Bu izleyici potansiyeli tiyatrolara çekilse bile yeteri kadar tiyatronun olmayışı başka bir problemi doğuracak.

KİTAPÇIKLAR GEÇ GELİYOR

Devlet tiyatrolarında ki bir diğer problem ise oyunların tanıtımını yapan rehber kılavuzlar. Bu kılavuzlar her ay güncellenerek hangi tarihte, hangi oyunun yer aldığı ve oyunlar hakkında bilgiler içeren kılavuzlardır. Bir tiyatro izleyicisi gideceği oyun hakkında bu rehberlerden bilgi alarak gitmek istediği oyunu seçebilir. Ancak problem bu kılavuzların zamanında sahne önlerindeki stantlarda yer almaması. Ayın başında ve ortasında güncellenmesi gereken kılavuzlar ne yazık ki zamanında gelmiyor ve izleyici oyunlar hakkında bilgi sahibi olamıyor.