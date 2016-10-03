Tiyatro perdesi ‘Bu da geçer ya hu’ ile açılıyor

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), yeni sezonu Uğur Saatçi’nin yazıp Barış Erdenk’in yönettiği ‘Bu da geçer ya hu’ adlı oyunla açıyor.

Hacı Ömer Sabancı Sahnesi’nde 4 Ekim’de prömiyeri yapılacak ‘Bu da geçer ya hu’ oyunuyla ilgili konuşan ADT Müdürü Efe Ünsal, “Oyunumuz işgal acısı çeken İstanbul’un her koşulda mücadele eden insanlarını anlatıyor. Oyunun dekoru Emre Satı, kostümü Funda Karasaç, ışığı Özer Kuşkaya, müziği Emin Serdar Kurutçu ve dansları da Sibel Erdenk’e ait. Oyunda benimle birlikte Doruk Nalbantoğlu, Mazlum Taşkıran, Fırat Demirağ ve Yeliz Tekman gibi isimler rol alıyor” dedi.

Bu sezon 3’ü yetişkin, 1’i çocuk oyunu olmak üzere toplam 4 yeni oyunla seyirci karşısına çıkacaklarını aktaran ADT Müdürü Efe Ünsal, geçen yıl sahneledikleri ‘Muammer Muammer’, ‘Küheylan’ ve ‘Don Kişot’ oyunlarının da yine tiyatroseverlerle buluşacağını aktardı. Geçen yıl 368 kişilik salonda oyunları yüzde 100 doluluk oranıyla sahnelediklerini aktaran Ünsal, “Ayrıca Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni 21 bin 831 seyirci takip etti” diye konuştu.

FESTİVAL HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle bu sezon 19’uncusu düzenlenecek ‘Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ ile ilgili hazırlıkların da sürdüğünü aktaran Efe Ünsal, şunları kaydetti:

“Hem sezon oyunlarımız hem de festival oyunlarına seyircilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Yine her sahnelediğimiz oyunu yüzde 100 doluluk oranıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Yeni sezonda seyircilerimizle buluşmayı hasretle bekliyoruz. Merhum işadamı Sakıp Sabancı’nın emaneti olarak gelenekselleşen tiyatro festivalimiz yine 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Hazırlıklarımız aralıksız sürüyor. Çok sayıda yerli ve yabancı tiyatro topluluğunu ağırlayacağız. Festival yine tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Çok heyecanlıyız.”

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