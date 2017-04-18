“Tam istendiği gibi oldu…”

İçinde “birbiriyle çelişen” yığınla anlam olan bir cümle bu…

Elbette ki, referandum sonucu ortaya çıkan “şey” bugün sözünü etmek istediğim… Mecburen “şey” diyorum, çünkü ne olduğunu kimse anlayamadı henüz…

Bakarsanız, iktidar memnunmuş gibi yapıyor… Sonuçta “evet” çıkmış ya… Muhalefet de memnunmuş havasında… “Hayır”lar ezilmedi yani…

Kimi atı alanının Üsküdar’ı geçtiğini söylüyor, kimi atın Üsküdar’da kaldığını…

…Ve ben ısrarlıyım… Tam istendiği gibi oldu…

Önemli olan, “kimlerin istediği gibi”yi doğdu tespit etmek…

Türkiye’yi boğuşmak zorunda kaos ortamında tutmak için her şeyi yapabilecek olanların varlığını bilmeyen kalmadı artık… Hani şu “evet kampanyalarını engelliyor gibi yaparak” dümen çevirenler onlar…

İşte onların tam istediği gibi oldu… Referandum’u izlemek için Türkiye’ye gelen AGİT’in izleme raporu belli olur olmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’ne en sert mesajı verdi:

“AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, ‘Türkiye’deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.’ Önce haddinizi bilin haddinizi… Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz.”

Tam istenilen de buydu…

Avrupa ülkelerinde hala Türklerin yaşamasını bile kabullenmek istemeyen ülkelerin siyasetçileri başka ne isterlerdi ki… Ya da Ada işgallerini Türkiye’nin burnunun dibine kadar uzatmış Yunanlılar..?

İngilizlerle masaya oturup Büyük Kürdistan’ın sınırlarını çizen Barzani’nin tam da istediği bu değimliydi..?

Cumhurbaşkanı’nın “Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.” sözleri ise “tam hayal edilen” olabilirdi…

“Suriye’de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler, Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye’yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler.”

Sakin kafayla düşünmek ve bir karar almak zorunda Türkiye… Yoksa sadece başkalarının isteklerine hizmet etmekle kalmayacak, kendi kendini yok etmiş olacak..!

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