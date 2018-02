Washington’da Hudson Enstitüsü’nün düzenlediği panele katılan Bush döneminin Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Michael Doran, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde izlediği politikayı eleştirdi ve “Kendimizle dalga geçiyoruz. YPG PKK’dır. Türkiye’yi yalnızlaştırırsak durum şu andakinden çok daha kötü olabilir” dedi…

Bazılarını çok sevindirdi ve hatta “ABD gerçeği görmeye başladı” içerikli yorumlar yapmasına neden oldu bu sözler…

Ne var ki, unutulması için sadece birkaç gün gerekiyordu…

ABD’nin şu andaki yönetim kadrosunun bu sözleri, (bir an için bile olsa) ciddiye almayacağı belliydi…

Şimdi ise “ABD’nin, Reyhanlı ve Kilis’e isabet eden roketlerin atılması için teröristlere yardımcı olduğu, ayrıca Türk jetlerinin Afrin’e yönelik her taarruzunu Kisecik, Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinden edindiği bilgiler doğrultusunda, PKK’ya an be an ilettiği” yolundaki bilgiler geliyor…

Bu amaçla, Türkiye’de konuşlu NATO üsleri ve radar paylaşım sistemlerinin kullanıldığı, uçakların taarruz hedefleri ve uçuş bilgilerine yönelik istihbarata ulaşan Pentagon’un bunu teröristlerle paylaştığı iddiaları var…

NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini görebilen ABD ordusu, bu araçların vurabileceği muhtemel noktalara ilişkin verileri PKK’ya servis ediyor… İstihbaratı değerlendiren teröristler ise gelen bilgiler doğrultusunda tedbir alıp mevzileniyor…

Afrin’e yönelik hava taarruzunda uçak, İHA ve hatta füzeleri ilk olarak tespit edebilecek radar, Hatay-İskenderun’daki Arsuz beldesinin Kisecik Köyü’nde bulunuyor… 2004 yılında Amanos dağlarının zirvesinde kurulan bu üs, bir NATO tesisi ve ABD radarın tüm olanaklarından faydalanıyor…

Yalnız Kisecik değil sorun…

Hatay-Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasındaki Kel Dağı’nda da bir radar üssü var… Bu üsler en az 400 kilometrelik bir yarıçaptaki her hava hareketini takip edebiliyor… Yani ABD, neredeyse Suriye’nin tamamını NATO şemsiyesi altında kurduğu üslerden gözlüyor…

Malatya’daki Kürecik radarı ise hepsinden daha gelişmiş özellikte. 1000 kilometrelik yarıçapta gökyüzünü tarayan radarın kapsama alanına Suriye, Irak ve İran, hatta Kıbrıs da giriyor…

Türkiye’nin hava ağı ve toplanan istihbarat bilgileri “NATO’nun güneydoğu sınırlarını kapsadığı için” açık durumda…

Yetkililerin “ABD’ye meydan okuyan” demeçler verdikleri bir dönemde böylesine savunma açıkları olması, hayret verici…

Tıpkı Afrin’ndeki kara savaşlarında öne sürdüğümüz ve çoğunluğu Cephet el Şamiyye, Feylak el Şam, Ahrar el Şam, Hamza Bölüğü, Ceyş el Nasır, Nureddin Zenki Tugayları, Sukur el Cebel, Semerkand Tugayı, Muntasır Billah Tugayı, Sultan Murat Tümeni, Fatih Sultan Mehmet Tugayı mensubu olan ÖSO’yu “kuvayı milliye” olarak görmek gibi…

Bir an önce uyunmazsak, ölüm bizi uykuda bulabilir..!