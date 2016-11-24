Tiryakiler için nikotinli domates

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doğal Çiftlik Ürünleri Bilgi ve Satış Merkezi’nin açılışına katıldı.

Merkezde Başkent Üniversitesi’nin üretimi olan doğal ürünlerin satılacağını belirten Mehmet Haberal ise, nikotinli domates ürettiklerini belirtti. Haberal, “Biz nikotinli domates üretiyoruz.

Domatesi tütüne aşıladık ve bunun patentini aldık. Bu uygulamada amacımız insanların sigara içmek yerine domates tüketmesidir” dedi.

Çayyolu’ndan sonra Yaşamkent’te de hizmet verecek olan merkezin açılışına Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal katıldı.

“Sağlıklı yaşamak için sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz”

Katılımcılar, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ziraat Fakültesinin kendi üretimi olan süt, sebze, meyve ve bala kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerin, günlük olarak satılacağı merkezi gezdi.

Yaşar, “Sağlıklı yaşamak için sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Merkezi gezdim ve gördüğüm kadarıyla da çok güzel bir merkez. Burada sadece doğal ürünler satılıyor. İnşallah bu işletme bölge halkının sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. İşletmeye emek veren herkese de hayırlı olsun diyorum” dedi.

Açılışta konuşma yapan bir diğer isim olan Bilgehan da, “Dostlarımızın başarılı olmasını, ülkemizin gelişmesini ve Ankara’mızın ilerlemesini çok istiyoruz. Onun için güzel bir nedenle bir aradayız. Bundan dolayı çok mutluyum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

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